Twee op de drie restaurants en cafés hebben dit jaar gebruikgemaakt van flexi-jobs. Zij worden vanaf volgend jaar getroffen door de nieuwe wetgeving die flexi-jobbers duurder maakt. “Een oplossing kan niet wachten tot een volgende regering”, zegt Horeca Vlaanderen.

Het systeem van flexi-jobs, waarbij gepensioneerden of werknemers onder voorwaarden kunnen bijklussen, bestaat sinds 2015, eerst enkel in de horeca maar later ook in enkele andere sectoren. Bij de laatste begrotingsonderhandelingen besliste de federale regering om het systeem verder uit te breiden maar ook te hervormen. Er komt een inkomstenplafond van 12.000 euro per jaar en de werkgeversbijdrage gaat van 25 naar 28 procent.

Het is die laatste maatregel waardoor de werkgevers in de horeca nu op hun achterste poten gaan staan. Ze vinden de maatregel onaanvaardbaar, terwijl er tijdens de eerste negen maanden van het jaar bijna een vijfde meer faillissementen waren dan in dezelfde periode en maand eerder.

“Voor de horeca waren de flexi-jobs een van de flankerende maatregelen bij de invoering van de geregistreerde kassa, maar het evenwicht van toen is voor ons nu weg”, zegt de topman van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe. Hij vraagt om onderhandelingen met Dermagne. “Een oplossing kan niet wachten tot een volgende regering.”

6,7 miljoen extra kosten

Uit de gegevens van SD Worx blijkt dat twee op de drie restaurants en cafés flexi-jobbers inzetten. Ook de helft van alle hotels en een kwart van de bakkerijen en kleinhandelszaken maakt er gebruik van. Het gaat bijna uitsluitend om kmo’s met minder dan 50 werknemers. In Vlaanderen schakelt 12 procent van alle werkgevers flexi-jobbers in, in Brussel is dat 3 procent en in Wallonië is dat 7 procent.

Volgens Horeca Vlaanderen betaalden werkgevers in de sector vorig jaar 56 miljoen euro aan RSZ-bijdragen op flexi-jobbers. Op basis van dat cijfer zou de stijging van de bijdrage naar 28 procent dus neerkomen op 6,7 miljoen euro extra kosten voor horecaondernemers.



De regering voorziet wel in één uitzondering voor de horeca. Terwijl flexi-jobbers in andere sectoren voortaan volgens dezelfde barema’s als gewone werknemers moeten worden betaald, blijft de horeca daarvan vrijgesteld.

Per gewest en provincie

In 2022 liep het aantal mensen die een flexi-job uitoefenden op tot ruim 108.000, waarvan bijna 59.000 in de horeca. De werkgevers die er gebruik van maken komen vooral voor in Vlaanderen (86%). Maar als je rekening houdt met het aantal werkgevers in elke regio, dan zijn de verschillen minder groot: 7% van alle werkgevers in Wallonië maakt er gebruik van in 2023; tegenover 12% van de Vlaamse werkgevers en 3% van de Brusselse werkgevers.

In Vlaanderen heeft het regime relatief het meest succes in West-Vlaanderen (14% van alle werkgevers daar), Antwerpen en Oost-Vlaanderen (met elk 12% van de werkgevers daar); Limburg volgt met 11% van de werkgevers in Limburg.

60 plussers

Volgens SD Worx heeft het systeem relatief gezien het meeste succes bij 60 plussers. “De meeste mensen die met een flexi-job bijverdienen, zijn tussen de 25-30 jaar, maar ook de 30-35 jarigen en de 60 plussers zijn goed vertegenwoordigd”, zegt Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Als je rekening houdt met het aantal mensen in elke leeftijdscategorie, dan heeft het regime relatief gezien het meest succes bij de 60 plussers.”

