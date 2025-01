Tsjechische centrale bank overweegt miljardeninvestering in bitcoin

De gouverneur van de Tsjechische Nationale Bank (ČNB) wil een deel van de nationale reserves in bitcoin investeren, een baanbrekende stap die van de ČNB de eerste westerse centrale bank zou maken die cryptovaluta aanhoudt. Dat bericht de Britse zakenkrant Financial Times.

Gouverneur Aleš Michl zegt in een interview met de krant dat hij de raad van bestuur een voorstel zal voorleggen om bitcoin op te nemen in de diversificatiestrategie van de ČNB. Als de raad instemt, zou de bank tot 5 procent van haar 140 miljard euro aan reserves in bitcoin kunnen beleggen.

Michl erkent de “extreme volatiliteit” en beperkte historiek van bitcoin, maar wijst op de groeiende interesse van investeerders sinds de introductie van bitcoin-ETF’s. Hij verwijst ook naar de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om regelgeving af te bouwen en een nationale digitale reserve op te richten.

“Voor de diversificatie van onze activa lijkt bitcoin een goede keuze”, stelt Michl. “Die [Trump] mannen kunnen een bubbel creëren rond bitcoin, maar ik denk dat de trend ook zonder hen opwaarts blijft, omdat het voor steeds meer mensen een investeringsalternatief wordt.”

De Amerikaanse Federal Reserve, onder leiding van Jerome Powell, houdt geen bitcoin aan en is ook niet van plan om de wet te laten wijzigen om dat mogelijk te maken. Traditioneel investeren centrale banken hun reserves in veilige activa zoals staatsobligaties, en slechts enkelen wagen zich aan aandelen. Crypto blijft grotendeels taboe.

Pionier

Michl beseft dat zijn visie fundamenteel verschilt van die van andere centrale bankiers. “Vergeleken met andere bankiers betreed ik de jungle, ik ben een pionier. Ik heb een verleden als investeringsbankier en ben gericht op winstgevendheid.”

Toch blijven veel experts sceptisch. Joachim Nagel, gouverneur van de Duitse Bundesbank, vergeleek bitcoin onlangs met “digitale tulpen”, verwijzend naar de beruchte tulpenmanie in de 17de eeuw. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) stelde vorig jaar dat de “reële waarde van bitcoin nog steeds nul is” en noemde het ongeschikt als betaalmiddel of investering.

Een zeldzaam voorbeeld van een land dat wél vol inzet op crypto is El Salvador, dat bitcoin in 2021 als wettig betaalmiddel invoerde. De regering bezit 6.048 bitcoins, ter waarde van ongeveer 621 miljoen dollar. Toch heeft het land onlangs zijn ambities afgezwakt in een poging een akkoord te sluiten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Risico’s en mogelijke rendementen

Michl verwacht dat andere centrale banken in de komende vijf jaar zijn voorbeeld zullen volgen, net zoals institutionele beleggers en zelfs enkele pensioenfondsen dat al deden. Tegelijk erkent hij dat bitcoin een hoog risico blijft dragen. “De uitkomst kan variëren: bitcoin kan een waarde van nul hebben, of een uitzonderlijk hoge waarde… Maar in onze geschiedenis hebben we ook slechte investeringen gezien, zoals Enron of Wirecard. Dus ja, ik ben voorbereid op een mogelijke crash.”

Uit berekeningen van de ČNB blijkt dat een portefeuille met 5 procent bitcoin de jaarlijkse rendementen in de afgelopen tien jaar met 3,5 procentpunt zou hebben verhoogd, maar tegelijkertijd de volatiliteit zou hebben verdubbeld. Michl erkent dat een grootschalige bitcoininvestering door een centrale bank de prijs van bitcoin kan beïnvloeden.

“Vijf procent van onze reserves is veel geld, zelfs voor de bitcoinmarkt”, betoogt Michl.

Geen overstap naar de euro

De Tsjechische republiek behoort tot de zeven EU-landen die de euro nog niet hebben ingevoerd. President Petr Pavel pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor een overstap, omdat die volgens hem de welvaart zou bevorderen. Michl is het daar niet mee eens en ziet de Tsjechische kroon als een instrument om inflatie te bestrijden.

“Onze president is een militaire strateeg, ik ben een econoom. Politiek kan een reden zijn om de euro te willen, maar voor ons lijkt monetaire onafhankelijkheid de betere keuze.”

De ČNB overweegt binnenkort haar rente te verlagen van 4 procent, waarmee de cyclus van renteverlagingen die in december 2023 werd ingezet, wordt voortgezet.

