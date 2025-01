Bitcoin (BTC) en ether (ETH) zijn de twee meest prominente cryptovaluta. Hoewel ze beide op blockchaintechnologie zijn gebaseerd, dienen ze verschillende doelen en hebben ze unieke eigenschappen. Bitcoin wordt vaak gezien als ‘digitaal goud’, een veilige haven en opslag van waarde, terwijl de ethereumblockchain fungeert als ‘digitale olie’, de brandstof voor een gedecentraliseerd ecosysteem van apps en slimme contracten. Welke munt biedt de meeste kansen: bitcoin of ethereum? En wat betekent Trumps cryptovriendelijke beleid voor beide digitale munten?

De kern van bitcoin: stabiliteit en schaarste

Bitcoin werd in 2009 geïntroduceerd door de mysterieuze Satoshi Nakamoto en is sindsdien uitgegroeid tot de meest waardevolle en bekende cryptocurrency. Bitcoin is ontworpen als een gedecentraliseerde digitale valuta waarmee waarde kan worden overgedragen zonder tussenkomst van centrale banken of financiële instellingen. De munt heeft een vast aanbod van 21 miljoen munten, wat schaarste creëert en die aantrekkelijk maakt om waarde op te slaan, vooral in tijden van economische onzekerheid.

“Bitcoin is naar mijn mening de beste keuze voor wie weinig kennis van crypto heeft, of een veilige investering zoekt”, zegt Gwen Busseniers, de oprichter van CryptoSchool.be. “Bitcoin is eenvoudig te begrijpen, heeft zichzelf bewezen als digitale goudstandaard en blijft het meest gedecentraliseerde en veilige netwerk.”

Voordelen van bitcoin:

– Schaarste en inflatiebescherming: het beperkte aanbod van 21 miljoen munten creëert een solide basis voor waardebehoud.

– Decentralisatie: geen enkele entiteit of overheid heeft controle over het netwerk.

– Waardeopslag: bitcoin heeft zich bewezen als hedge tegen inflatie en wordt door grote institutionele beleggers omarmd.

‘Bitcoin is de enige redding voor de mensheid om te ontsnappen aan de greep van de financiële elite en de bankiers’ Max Keiser

Nadelen van bitcoin:

– Trage transactiesnelheid: blokken worden elke 10 minuten toegevoegd, wat leidt tot relatief langzame transacties.

– Hoge energieconsumptie: het Proof-of Work-mechanisme (PoW) vereist veel rekenkracht en verbruikt veel elektriciteit.

– Beperkte functionaliteit: in tegenstelling tot ethereum biedt bitcoin geen ondersteuning voor slimme contracten of gedecentraliseerde applicaties.

Zien cryptomensen ethereum dan als perfecte innovatieve aanvulling op de meer traditionele blockchain bitcoin? Dat valt tegen. “Ethereum heeft al ongeveer zeventien hardforks ondergaan”, zegt Tuur Demeester, de invloedrijkste Belgische stem in de cryptowereld. “Een hardfork is een grote software-update waarbij de spelregels van de blockchain veranderen, en oudere versies van het netwerk niet meer werken met de nieuwe versie. Bij zulke updates nemen een paar belangrijke spelers de beslissingen, wat betekent dat de controle gecentraliseerd is. Dat toont aan dat ethereum minder gedecentraliseerd is, anders dan bitcoin, die juist ontworpen is om volledig zonder centrale controle te functioneren.”

Sommige bitcoinmaximalisten (lees: fervente bitcoinaanhangers), zoals de flamboyante Amerikaanse journalist Max Keiser, blijven uitgesproken kritisch. “Bitcoin is de enige redding voor de mensheid om te ontsnappen aan de greep van de financiële elite en de bankiers.” Keiser beschouwt ethereum als een gecentraliseerd platform en bestempelt ether zelfs als een “shitcoin”. Keiser, voormalig presentator van The Keiser Report op de Russische staatszender RT, staat bekend om zijn scherpe kritiek op het financiële systeem en provocerende uitspraken.

Ethereum: de motor van innovatie

Ethereum werd in 2015 gelanceerd door de Canadees-Russische programmeur Vitalik Buterin en biedt meer dan alleen een digitaal betaalmiddel. Het platform is ontworpen om gedecentraliseerde applicaties (dApps) en slimme contracten te ondersteunen. Dat maakt van ethereum de drijvende kracht achter sectoren zoals Decentralized Finance (DeFi) en NFT’s.

“Ether is de munt die in het ethereumnetwerk wordt gebruikt. Ethereum zelf is een platform waarop veel projecten kunnen worden gebouwd, vergelijkbaar met een grote stad met allerlei bedrijven zoals bakkers, financiële instellingen en schoenmakers”, zegt Tim Broekmans, crypto-analist en oprichter van TradePremium.be. “Dat maakt ethereum veelzijdiger en nuttiger dan bitcoin, dat voornamelijk als een waardeopslag dient.”

Mike Novogratz, de CEO van Galaxy Digital, gelooft sterk in de toekomst van ethereum: “Ik denk dat ether mogelijk de grootste cryptomunt ter wereld kan worden. Bitcoin is een prachtig ontworpen opslag van waarde, maar ethereum kan de fundering zijn voor Web 3.0.” Toch waarschuwt hij voor concurrentie: “Ethereum krijgt stevige concurrentie van netwerken zoals solana en polkadot, maar ik ben ervan overtuigd dat de toepassingen die op ethereum gebouwd worden, de komende jaren verbazingwekkend zullen zijn.”

Sinds de overstap naar Proof of Stake (PoS) in 2022 heeft ethereum aanzienlijke verbeteringen geboekt in energie-efficiëntie en schaalbaarheid. In plaats van energie-intensieve mining, zoals bij bitcoin, worden transacties nu gevalideerd door deelnemers die ether als onderpand inzetten. Dit draagt bij aan het duurzame imago van de op een na grootste blockchain.

Voordelen van ethereum:

– Veelzijdigheid: ethereum ondersteunt slimme contracten en gedecentraliseerde applicaties (dApps).

– Snellere transacties: blokken worden ongeveer elke 15 seconden toegevoegd, wat zorgt voor snellere verwerking.

– Energie-efficiëntie: de overstap naar PoS heeft het energieverbruik met meer dan 99 procent verminderd.

‘De technologie wordt al geïmplementeerd door grote spelers zoals JP Morgan en BlackRock’ Tim Broekmans (TradePremium.be)

Nadelen van ethereum:

– Geen vaste voorraad: in tegenstelling tot bitcoin is er geen maximale limiet op het aantal ethermunten.

– Centralisatie-risico’s: ongeveer 60 procent van de gestakete ether is in handen van enkele grote partijen.

– Concurrentie: projecten zoals solana en polkadot bieden snellere en goedkopere alternatieven.

Impact van Trump

Met de herverkiezing van Donald Trump als president is het Amerikaanse cryptobeleid een nieuwe richting ingeslagen. Zijn recente uitvoerend besluit over digitale activa onderstreept een gunstigere houding ten opzichte van crypto dan onder Joe Biden. De plannen om de opname van cyptomunten in een nationale digitale reserve te onderzoeken, hebben veel aandacht getrokken. Hoewel er geen directe uitspraken zijn gedaan over ethereum of DeFi, kan de bredere oproep tot regelgevende duidelijkheid en bescherming van bankdiensten voor cryptobedrijven ook gunstig uitpakken voor ethereum en vergelijkbare platforms.

Trumps besluit had meteen effect op de markt. De bitcoinkoers piekte naar 105.000 dollar, terwijl ethereum bescheiden, maar merkbaar steeg. De afschaffing van de SEC-regel SAB 121— die banken verplichtte crypto-activa als passiva op hun balansen te zetten — schept nieuwe kansen voor de hele cryptosector, waaronder ethereum.

Toch benadrukken experts dat de uitvoering van Trumps beleid tijd zal vergen en dat volatiliteit een factor blijft. De beleidsveranderingen worden niettemin breed gezien als een stap in de juiste richting voor de bredere acceptatie en integratie van cryptomunten in het economische weefsel van de Verenigde Staten.

Bitcoin of ethereum?

De keuze tussen bitcoin en ethereum hangt af van de investeringsdoelen en risicotolerantie van beleggers.

– Bitcoin als veilige haven in woelige cryptowateren: voor wie zoekt naar een stabiele waardeopslag en bescherming tegen inflatie, blijft bitcoin de beste keuze. Zoals Busseniers aangeeft: “Voor beginners raad ik altijd bitcoin aan.”

– Ethereum als groeikans: voor beleggers die willen inspelen op innovatie en technologische vooruitgang biedt ethereum grote kansen. Broekmans merkt op: “De technologie wordt al geïmplementeerd door grote spelers zoals JP Morgan en BlackRock.”

Toch is spreiding belangrijk, volgens Busseniers: “Het is belangrijk goed te spreiden en ook naar concurrenten als solana en polkadot te kijken. Diversificatie is essentieel in deze sector.”

Risicoprofiel

Bitcoin en ethereum vervullen verschillende rollen in de cryptowereld. Bitcoin blijft de ultieme opslag van waarde en biedt stabiliteit, terwijl ethereum de motor is van blockchaininnovatie en bredere toepassingsmogelijkheden heeft.

In een ideale cryptoportefeuille vullen beide valuta elkaar aan: bitcoin als solide basis en ethereum als groeimotor. Welke u kiest, hangt af van uw risicoprofiel en uw visie op de toekomst van blockchaintechnologie. Let wel, dit is geen beleggingsadvies, maar eerder een aanreiking van ideeën – maak altijd uw eigen huiswerk. Houd er rekening mee dat crypto sterk speculatief blijft, terwijl regelgeving en fiscale onzekerheden in Europa een potentiële bedreiging vormen.

