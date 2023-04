Staatsschuld in Europa daalt; België niettemin bij slechtste leerlingen van de klas

Zowel het begrotingstekort als de staatsschuld zijn in de eurozone in 2022 gedaald in vergelijking met 2021. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. In 2022 bedroeg het tekort in de eurozone 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 5,3 procent het jaar voordien. De schuldenberg in de eurozone nam af tot 91,6 procent van het bbp, tegen 95,5 procent in 2021.

Eenzelfde evolutie is merkbaar voor de hele Europese Unie: daar daalde het begrotingstekort tot 3,4 procent van het bbp (4,8 procent in 2021). De schuldenberg verkleinde tot 84 procent bbp (88 procent).

België klokte af op een begrotingstekort van 3,9 procent van zijn bbp, tegenover 5,5 procent het jaar voordien. Ons land is bij de elf EU-landen die een tekort groter dan 3 procent optekenden. Slechtste leerlingen waren Italië (begrotingstekort van 8% bbp), Hongarije en Roemenië (6,2%) en Malta (5,8%). Zes landen tekenden een begrotingsoverschot op, waarvan Denemarken (3,3% bbp), Cyprus (2,1%) en Ierland (1,6%) het beste presteerden.

Voor de overheidsschuld bevindt ons land zich bij de slechtste leerlingen van de Europese klas, met een schuldenberg die uitkwam op 105,1 procent van het bbp. In 2021 was dat nog 109,1 procent. Nog slechter verging het Griekenland (171,3%), Italië (144,4%), Portugal (113,9%), Spanje (113,2%) en Frankrijk (111,6%). Landen met de laagste overheidsschuld waren Estland (18,4%), Bulgarije (22,9%), Luxemburg (24,6%) en Denemarken.

Schulden gemeenschappen en gewesten van ons land exploderen

Als we kijken naar de situatie in ons land, dan zien de Belgische gemeenschappen en gewesten hun schulden veel sneller stijgen dan de federale overheid. Dat schrijft De Tijd vrijdag op basis van cijfers van de Nationale Bank. De schuld van de federale overheid blijft wel veel hoger dan die van alle deelstaten samen.

De schuld van de gemeenschappen en gewesten groeide tussen 2018 en 2022 met liefst 60 procent naar 93,5 miljard euro. Vooral Brussel (+122 procent) maar ook Vlaanderen (+76 procent) zag de schuldenberg snel stijgen. Ter vergelijking: de schuld van de federale overheid groeide de jongste vier jaar met 22 procent naar 474 miljard euro.

Met een schuld van bijna 578 miljard euro is België dus een van de slechtste leerlingen in Europa. Dat is niet uitsluitend te wijten aan de federale overheid. De schuld van Brussel is boven 10 miljard euro gestegen, die van Vlaanderen tot 32 miljard en die van Wallonië tot 34 miljard.

Alle overheden, behalve de Vlaamse overheid, moeten aanzienlijke extra saneringsmaat­regelen nemen, beklemtoont de Nationale Bank in een artikel in haar economisch tijdschrift. (Belga)

