‘Saudi-dollars zijn er en blijven er’

In enkele dagen heeft Saudi-Arabië zich stevig verankerd in de mondiale sportwereld. Na Christiano Ronaldo begin dit jaar is nu ook Karim Benzema overgestapt naar de Saudische voetbalcompetitie, voor 600 miljoen euro in drie jaar. Saudi-Arabië hoopt zijn voetbalcompetitie naar de wereldtop te brengen. Het is een manier van sportswashing: met miljardeninvesteringen in sport het internationale imago van het land opkrikken.

Daarin past ook de intrede van het Saudische overheidsfonds in een nieuwe golfliga. De Amerikaanse PGA en de Europese DP World Tour stonden al bijna twee jaar op voet van oorlog met de dissidente LIV Golf-liga, die werd gefinancierd door de Saudi’s en steeds meer topspelers aantrok. Nu roken ze de vredespijp, blijkbaar omdat de PGA de strijd met LIV niet kon winnen. Met de miljarden van het staatsfonds PIF hebben de Saudi’s dus de vrede én de macht in de golfwereld gekocht. En niet alleen daar: ook in de digitale sector is het land verankerd. Zo is PIF is aandeelhouder van Alphabet en Meta.

Dat doet vragen rijzen. Is het aanvaardbaar dat de Saudi-dollars bijna als zwijggeld fungeren voor westerse landen, die vaak kritiek hebben op de schending van de mensenrechten in de Golfstaat? Moreel gezien is het antwoord ‘nee’. Maar die Saudische dollars veeg je niet zomaar weg. Ze zijn een deel van het kapitalisme van de 21ste eeuw. De westerse landen moeten ermee leren te leven.

Ze beschikken nog altijd over het diplomatieke wapen, om het regime van kroonprins Mohammed bin Salman ertoe aan te zetten de strenge theocratische regels af te zwakken. De Verenigde Staten en Europa kunnen het signaal geven dat je met de Saudi’s kunt zakendoen, maar dat ze meer signalen moeten geven dat ze het menen met de modernisering van hun land.

