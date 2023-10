Oorlog tussen Israël en de Palestijnen: welke belangen spelen voor Egypte en andere Arabische landen?

De oorlog tussen Israël en Hamas staat voor een nieuwe fase: een grootschalig grondoffensief van het Israëlische leger in de Gazastrook. De enige overgebleven uitweg voor de bevolking is de grensovergang met Egypte in Rafah, maar dat land wil de poorten dichthouden voor vluchtelingen. Egypte is beducht om in het conflict betrokken te raken, zegt Midden-Oostenkenner Koert Debeuf (VUB).

In het Israëlisch-Palestijns conflict staat Egypte als vanouds tussen de twee kampen. Hoe zijn de relaties?

KOERT DEBEUF: “Egypte onderhoudt al meer dan veertig jaar diplomatieke relaties met Israël, het langst van alle Arabische landen. Na de Jom Kipoer-oorlog van 1973 ondertekenden beide landen na bemiddeling door toenmalig Amerikaans president Jimmy Carter een vredesakkoord, dat officieel op 1 januari 1979 van kracht werd.

“Ik zou de relaties normaal noemen. Het hoeft niet te verbazen dat Egypte Israël waarschuwde voor de jongste aanval van Hamas: de twee landen wisselen inlichtingen uit. Die contacten waren er ook toen terreurgroep IS actief was in de Sinai-woestijn: het is een publiek geheim dat Israël van Caïro daar actie mocht ondernemen. Daarnaast spelen ook economische belangen: Israël importeert gas uit Egypte en de noordelijke Sinaï-woestijn verwelkomt elk jaar veel Israëlische toeristen.

“Dat is wat de regering betreft. De bevolking zelf vindt die contacten niet oké. Symbolisch daarvoor zijn bijvoorbeeld de vluchten tussen Caïro en Tel Aviv. Die worden uitgevoerd door Egypt Air, maar eerder onopgemerkt: met toestellen die niet te herkennen zijn voor mensen die zulke vluchten willen spotten.”

Egypte heeft ook een grensovergang met de Gazastrook, waar Hamas sinds 2006 de plak zwaait.

DEBEUF: “Er is de grensovergang in Rafah, maar er zijn ook de vele tunnels waarlangs bouw- en andere materialen en voedsel gesmokkeld worden. Egypte staat dat meestal oogluikend toe, tot wanneer het te warm wordt. Dan gooit het de tunnels dicht. De relaties zijn de voorbije jaren ook veranderd. Onder het bewind van Mohamed Morsi, na de Arabische Lente, waren die goed: Hamas is ontstaan uit de Moslimbroederschap van Morsi. Maar onder de huidige president Abdul-Fatah al-Sisi wordt Hamas beschouwd als een terroristische organisatie.”

De grensovergang in Rafah is de enige overgebleven vluchtweg voor mensen die de Gazastrook willen verlaten uit angst voor een Israëlische inval. Egypte wil wel humanitaire hulp binnenlaten, maar de poorten gesloten houden voor vluchtelingen. Waarom is dat?

DEBEUF: “Egypte staat politiek aan de kant van de Palestijnen, maar het vreest dat honderdduizenden mensen zullen oversteken. En dan rijst de vraag of ze ooit zullen terugkeren of voor altijd zullen blijven. In dat tweede scenario, zoals in Jordanië, heeft Caïro geen zin. Het is ook niet zeker dat Hamas die vlucht zou toelaten, want het heeft die burgers nodig als menselijk schild.

“Bij de Egyptische bevolking is die sympathie voor Palestijnse vluchtelingen er wel, maar wat als dat voor langer dan een jaar is? Bovendien weet je ook niet wie er allemaal binnenkomt. Egypte heeft geen zin om Hamas-strijders te importeren.”

Humanitaire hulp via Egypte Turkije heeft intussen een vrachtvliegtuig van het leger naar Egypte gestuurd met voedingsmiddelen en medische noodvoorzieningen voor Gaza, meldt de Turkse staatstelevisie TRT. Het is de bedoeling dat de vracht vanaf de luchthaven nabij het Egyptische El Arish via de grensovergang in Rafah de Gazastrook wordt ingevoerd, aldus TRT. Wanneer de hulp precies zal toekomen in Gaza is niet duidelijk.

Wat mogelijk ook meespeelt: de vrees bestaat dat een exodus naar Egypte de doodsteek zou kunnen betekenen voor de Palestijnse zaak. Acht u het geloofwaardig dat Israël eropuit is de boel over te nemen op de Gazastrook?



DEBEUF: “Ik ziet het niet gebeuren dat 2,3 miljoen mensen vluchten, er zullen er altijd zijn die willen blijven. Maar ik moet bekennen dat het een goede vraag is. Het valt volgens mij niet uit te sluiten.”

Israëls economische banden met andere Arabische landen

De handelsrelatie tussen Egypte en Israël bestrijkt verschillende decennia en is niet gering. In 2007 bedroeg de uitvoer van Israëlische producten naar Egypte een record van 112 miljoen euro, leren gegevens van ITC die ons werden bezorgd door Flanders Investment and Trade (FIT). Omgekeerd voerde Caïro in 2018 een record van 469 miljoen euro aan producten uit naar Tel Aviv.

Egypte is niet het enige Arabische of islamitische land waar de Joodse staat een handelsrelatie mee onderhoudt. Zo verklaarden Israël en Jordanië in 1994 al hun vijandschap te beëindigen. Sindsdien behelst de export van Tel Aviv naar Amman op jaarbasis vaak meer dan 100 miljoen euro. De Jordaanse export naar Israël bedroeg in 2021 nog een record van 330 miljoen euro.

In de zomer van 2020 kwam er, gedirigeerd door de Amerikaanse president Donald Trump, een normalisering van de diplomatieke relaties tussen Israël enerzijds en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko anderzijds. De verschillende Arabische landen besloten, volgens die Abraham-akkoorden, de Joodse staat te erkennen. Later voegde Soedan zich bij hen.

Onlangs probeerde Tel Aviv een detente te forceren in de slechte verstandhouding met het streng islamitische koninkrijk Saudi-Arabië en zijn kroonprins Mohammad bin Salman. De verhoopte doorbraak komt mogelijk onder druk door de recente geweldspiraal. Zo riepen de Saudi’s op tot een onmiddellijke beëindiging van het geweld, maar veroordeelden ze Hamas niet expliciet.