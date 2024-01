‘Ons land is virtueel failliet. Stelp de bloeding van de overheidsfinanciën’: Ivan Sabbe dingt met ‘Voor U’ naar de gunst van de kiezer

Rasondernemer Ivan Sabbe is bij de volgende verkiezingen het West-Vlaamse boegbeeld van ‘Voor U’, de partij van ex-Open Vld-dissident Els Ampe. De man die ooit de Belgische afdeling van de winkelketen Lidl heeft opgezet, wil de regulitis aanpakken waaraan hij zowel het grootbedrijf België als de firma Vlaanderen ziet lijden.

“Voor een doorlichting van al onze regelgeving, kun je een extern bureau inzetten, bijvoorbeeld een van de Big Four (Deloitte, EY, KPMG en PwC, nvdr.)”, steekt Sabbe (ex-LDD, ex-Vld) van wal. “De inzichten van het bedrijfsleven helpen om alle overbodige regeltjes af te schaffen. Zo krijg je een enorme sanering van de overheid. Dan kun je al die ambtenaren overhevelen naar de privésector, waar mensen tekort zijn. Want daar liggen mijn prioriteiten: het stelpen van de bloeding van de overheidsfinanciën. Ons land is virtueel failliet.”

Noem eens wat andere maatregelen die u wil nemen om het overheidsapparaat te ontvetten.

IVAN SABBE. “Wij pleiten voor de afschaffing van de Senaat en van de provincies. Je kunt je huis niet verbouwen en een oude muur laten staan.

“Daarnaast ijveren we voor de afschaffing van alle economische subsidies, en voor een verlaging van de belastingdruk. Het gevolg is dat iedereen voor de wet gelijk is. Want het zijn toch degenen die de beste lobby hebben of het meeste personeel om dossiers te maken en op te vallen, die met de meeste subsidies gaan lopen. Op onze manier daarentegen creëer je gelijke kansen voor de kmo’s in Vlaanderen, die de backbone vormen van onze economie. Alleen Vlaanderen keert al meer dan 4 miljard euro aan subsidies uit. Dat moet worden teruggeschroefd.

“Er was op een bepaald moment de stookoliepremie. Wat was het nut daarvan? Dat was 100 euro ofzo, waarvan het gezond verstand zei: ‘pak dat fiscaal aan’. We hebben ook het corona-subsidiepakket gehad. Achteraf heeft minister Hilde Crevits gesignaleerd dat er veel misbruik was, dus moest dat allemaal gecontroleerd worden. Daar heeft een heel leger ambtenaren zich mee beziggehouden.

“Ik heb in 1995 de eerste LIDL-winkels geopend. Toen waren er een kleine 800.000 ambtenaren. Het zijn er nu 1.092.000. Ondanks de informatiseringscholf, die sindsdien op gang is gekomen, hebben we dus geen enkele maatregel genomen heeft om de digitalisering door te trekken in het overheidsapparaat.”

“Ik ben ervan overtuigd dat als je een Vlaams front hebt dat zegt: ‘tot daar en niet verder’, je de nodige socio-economische hervormingen kunt verwezenlijken”

Hoe zou u de groene transitie bolwerken?

SABBE. “Alle investeringen die voor de groene omslag zijn, kunnen we allemaal fiscaal aftrekbaar maken op een of twee jaar. Daarmee heb je toch een fantastische, eenvoudige fiscale maatregel die maakt dat het interessant blijft om die dingen te doen. En in plaats van subsidies die arbitrair zijn en waar je weer een leger ambtenaren voor nodig hebt om het misbruik op te sporen, kun je dat transparant doen, door voor een fiscale aftrekbaarheid te opteren.”

Wilt u ook een communautaire overhaul?

SABBE. “Ik ben tegen een splitsing van het land, dat is toch niet haalbaar. Catalonië heeft geprobeerd zich af te splitsen van Spanje, Europa staat dat niet toe…

“Als je verdere federaliseringen wilt doorvoeren, dan betaal je daarvoor aan Magnette en de zijnen. Ik denk niet dat we nog zoveel geld over hebben, het was ooit anders. Dus dat lijkt me ook niet de beste oplossing. Maar volgens mij kunnen de essentiële problemen van dit land het hoofd geboden worden met een gewone meerderheid, zonder een tweederde meerderheid. En dan ben je een ongelooflijk eind verder. De werkloosheidsuitkering in de tijd beperken, de audit van de overheidsfinanciën door één van de Big 4…

“Ik ben ervan overtuigd dat als je een Vlaams front hebt dat zegt: ‘tot daar en niet verder’, je de nodige socio-economische hervormingen kunt verwezenlijken. Ik zie duidelijk politieke partners. Wij zijn bijvoorbeeld tegen het cordon sanitaire. Elke partij die de mensenrechten en andere zaken onderschrijft, kan volgens mij deelnemen aan een regering. En we moeten absoluut uit de impasse komen. Maar in het verleden was het probleem dat cd&v, en zeker de ACV-vleugel, en vooral de Vlaamse socialisten dansten naar het pijpen van de PS. Die gingen ervoor zorgen dat er geen zaken gebeurden die tegen de belangen ingingen van de grote broer in Wallonië.”

Lees ook: