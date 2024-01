Nederlanders grootste buitenlandse investeerders in Vlaanderen, VS verliezen koppositie in klassement

Buitenlandse investeerders hebben in 2023 opnieuw voor miljarden geïnvesteerd in Vlaanderen, ondanks de economisch moeilijke tijden. Opmerkelijk: voor het eerst in jaren lossen de VS de rol als grootste investeerder in Vlaanderen, ten voordele van de Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van Flanders Investment & Trade.

De cijfers werden dinsdag bekendgemaakt door Vlaams minister-president Jan Jambon, bij zijn afreis naar het Wereld Economisch Forum in Davos. Vlaanderen is daar als een van de enige regio’s actief, vooral met het oog op contacten met investeerders.

Concreet blijkt uit de cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT) – het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt – dat buitenlandse bedrijven het voorbije jaar voor 4,92 miljard euro investeerden. Dat is wel minder dan het recordbedrag van 5,26 miljard euro aan investeringen uit 2022, maar nog steeds het op twee na hoogste investeringscijfers ooit, “en dat in een klimaat van internationale crisis”, aldus het FIT.

Inflation Reduction Act

Het gaat om 265 investeringsprojecten die 4.596 jobs opleverden. Klassiek gaat het vooral om investeringen in de farma, chemie en cleantech, maar ook onder meer de productie van glas. Het gaat bijvoorbeeld om Aurubis. De Duitse koperspecialist deed recent twee investeringen in Vlaanderen. Meer dan de helft van de investeringen (52 procent) zijn overigens voor een volledig nieuwe faciliteit. Een vijfde is bedoeld voor expansieprojecten, en de rest zijn fusies en overnames.

Als wordt gekeken van waar de investeringen komen, vallen de VS terug naar de tweede plaats. Historisch gezien is het land ons belangrijkste herkomstland voor directe buitenlandse investeringen. Maar wellicht heeft het steunprogramma van president Joe Biden – de Inflation Reduction Act – er toe geleid dat Amerikaanse bedrijven minder interesse hebben in buitenlandse investeringen. De VS waren goed voor 37 projecten, en een marktaandeel van bijna 14 procent.

Op nummer één staat Nederland, traditioneel een belangrijke investeerder in Vlaanderen, maar nu ook de belangrijkste. Nederland was in 2023 goed voor 45 investeringsprojecten, en een marktaandeel van bijna 17 procent. Die positie is enerzijds ingegeven door de zwakkere prestatie van de VS maar anderzijds ook door de verhoogde fusie- en overnameactiviteiten vanuit Nederland.

Niet alleen vanuit Nederland wordt geïnvesteerd in Vlaanderen. Europa is tout court sterkhouder qua investeringen. “Europa blijft meer dan ooit de sterkhouder van de buitenlandse investeringen met een aandeel van rond de 70 procent, zowel wat betreft het aantal investeringen (66,79 procent) als tewerkstelling (72,06 procent)”, klinkt het bij FIT.

Duitsland valt uit top 5

Nog in de top tien van buitenlandse investeerders staan dan ook Frankrijk (plaats 3) en het Verenigd Koninkrijk (4). Opmerkelijk: Duitsland valt uit de top 5, met een zesde plaats, ten voordele van Japan (5). China, Zweden, Turkije en Zwitserland vervolledigen de top tien van buitenlandse investeerders in Vlaanderen. Turkije komt met elf investeringsprojecten voor het eerst de top tien binnen.

Voor Vlaams minister-president Jan Jambon zijn de investeringscijfers een erkenning van de sterktes van Vlaanderen. “Ondanks een moeilijk economisch klimaat in 2023 houden de directe buitenlandse investeringen in Vlaanderen zeer goed stand. We zitten weliswaar ietsje onder het niveau van vorig jaar (2022, nvdr), maar dat was dan ook een absoluut recordjaar. Vlaanderen blijft duidelijk een aantrekkelijke investeringslocatie voor multinationals, onder meer dankzij onze expertise op vlak van onderzoek en ontwikkeling, onze sterke logistiek en natuurlijk onze uitstekende strategische ligging. Toch moeten we waakzaam blijven. We moeten vandaag binnen Europa te vaak concurreren tegen andere landen om investeringen binnen te halen. Daarom pleit ik in het kader van het EU-voorzitterschap opnieuw voor een gelijk speelveld tussen alle EU-landen op vlak van staatssteunregels”, aldus de minister-president.