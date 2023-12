Meer dan 110 landen willen hernieuwbare energie tegen 2030 verdriedubbelen

Meer dan 110 landen willen op de VN-klimaattop COP28 de doelstelling afkloppen om tegen 2030 het aandeel aan hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntie te verdubbelen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag meegedeeld.

De Europese Unie had in de lente reeds een oproep in die zin gelanceerd en kreeg daarbij de steun van de Verenigde Arabische Emiraten als voorzitter van COP28. Daarna werd de doelstelling ook onderschreven door zowel de G7 als de G20.

Uitfasering fossiele brandstoffen

“Vandaag is onze oproep uitgegroeid tot een krachtige beweging”, verklaarde von der Leyen. “Ik nodig jullie allen uit om deze doelstellingen te integreren in de finale tekst. Op die manier sturen we een sterke boodschap uit naar zowel investeerders als verbruikers.”

De onderhandelingen over een verdriedubbeling van de capaciteit aan hernieuwbare energie en een verdubbeling van de energie-efficiëntie zijn nauw verweven met die voor een uitfasering van fossiele brandstoffen. Al is daarover veel minder eensgezindheid. Zo werd er over dit laatste met geen woord gerept in de eindtekst van de G20-top in september.