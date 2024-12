Marktverstoringen houden prijs van grondstoffen hoog

Te midden van zachtere markten zullen drie grondstoffen opvallen in 2025.

Voor een groot deel van 2024 werden de grondstoffenprijzen gedreven door een lage vraag. De Amerikaanse groei vertraagde en de economische problemen in China, ’s werelds grootste importeur van grondstoffen, werden erger. Dus daalden de prijzen voor alles, van steenkool en ijzererts tot aardgas, tot het niveau van voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Voor veel grondstoffen zal die situatie tot 2025 aanhouden. Ruwe olie kan nog goedkoper worden, ondanks de geopolitieke spanningen, als producenten buiten de Golf hun productie blijven opvoeren. En hoewel koper een cruciaal ingrediënt is in alles wat nodig is om de groene transitie te versnellen, kan de prijs getemperd blijven door zorgen op kortere termijn over China’s vastgoedsector.

Maar voor een kleine groep grondstoffen zullen de prijzen worden gedreven door zorgen over het aanbod, omdat marktverstoringen de prijzen hoog houden.

Sinaassap en koffie

Brazilië is goed voor 70 procent van de wereldwijde export van sinaasappelsap. In 2024 werd São Paulo, de meest productieve deelstaat van de ‘citrusgordel’, geconfronteerd met een verlammende droogte. Tegelijkertijd woekerde de citrusgroenziekte, een ongeneeslijke bacterieziekte die sinaasappels bitter maakt en bomen doodt, in de boomgaarden van de regio. De prijs van futures op sinaasappelsap in New York, die frisdrankbedrijven gebruiken om zich in te dekken tegen prijsschommelingen, brak records. Het zal nog jaren duren voordat vervangende bomen vruchten kunnen dragen. Verwacht dus dat de grote druk zal aanhouden.

In 2025 zullen koffiedrinkers hogere prijzen en minder smaak moeten slikken.

De markt voor een andere ochtendfavoriet zal ook nerveus zijn. In 2024 bereikten de prijzen voor arabicakoffiebonen pieken nadat een ongebruikelijke vorstperiode de opbrengsten in Brazilië, dat 40 procent van het wereldwijde aanbod produceert, had geschaad. Dat creëerde meer vraag naar robustabonen van lagere kwaliteit, die meestal worden gebruikt voor instantkoffies. Producenten van chiquere koffie begonnen meer robusta toe te voegen aan hun gewone melanges, maar toen werd Vietnam, de grootste teler, getroffen door grote droogtes. Scheepvaartproblemen door de aanvallen in de Rode Zee verhoogden de druk. Wat late regen in de teeltgebieden hielp, maar de voorraden van alle bonen blijven laag. In 2025 zullen koffiedrinkers misschien hogere prijzen en minder smaak moeten slikken.

Radioactief

Koffie en sinaasappels zijn lekker, maar nauwelijks van levensbelang. Uranium is licht giftig, maar meer essentieel. De vraag ernaar zal naar verwachting toenemen naarmate kerncentrales een grotere rol gaan spelen in de energiemix van China, India en andere grote economieën. Maar de kans op verstoringen is groot. In augustus verlaagde Kazatomprom, dat een vijfde van de uraniumvoorraad in Kazachstan produceert, zijn productiedoelstelling met 17 procent. Kort daarna liet Vladimir Poetin doorschemeren dat Rusland, dat een derde van de uraniumverrijkingscapaciteit in de wereld bezit, de export zou kunnen beperken als vergelding voor de westerse sancties. Logistieke problemen en lastige geopolitiek kunnen de markt voor het radioactieve metaal doen instorten.

Matthieu Favas, redacteur grondstoffen van The Economist