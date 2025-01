Leo Neels pleit voor een hertekening van het Vlaamse omroepenlandschap: ‘De VRT is een VTM geworden. Dat is het drama’

‘Omroepen moeten elkaar scherp houden’

Neen, de VRT lijkt niet op VTM, en dat begint al bij het beoogde publiek: alle Vlamingen. “Of je nu interessant bent voor een adverteerder of niet, of je kunt betalen voor een aanbod of niet, wij proberen iedereen te bereiken, van nul tot 105 jaar oud”, zegt Karen Donders, directeur publieke opdracht bij de VRT.

Het resultaat is een aanbod dat je op commerciële tv-zenders niet vindt, volgens Donders. “Ik denk aan ons uitgebreide duidingsaanbod, met programma’s als Terzake en De Afspraak op Canvas, Factcheckers op VRT1 en Win Win op VRT 1 en Radio2. Uniek voor de publieke omroep zijn ook documentaires zoals De vier seizoenen van Bart Moeyaert of cultuurprogramma’s zoals Een nacht in het museum, allebei op Canvas. Op VRT Max vind je dan weer een speciaal aanbod rond het Ensor-jaar, een educatief aanbod en een literatuuraanbod. Dat zie ik een commerciële omroep niet gauw doen, en dat is ook maar normaal.”

Dat er soms gelijkenissen zijn tussen VRT 1 en de commerciële tv-zenders, erkent Donders. “Wij moeten elkaar scherp houden. Niet iedere Vlaming kijkt elke dag naar Terzake, De Afspraak of een documentaire op Canvas. Af en toe moet je iets aanbieden zoals het spelprogramma Switch. Daarmee proberen we kijkers op een kwaliteitsvolle manier naar ons andere aanbod te leiden. Ontspanning op VRT zal evenwel nooit gratuit zijn. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kijkers in landen met een sterke publieke omroep ook veel waarde ervaren bij commerciële omroepen. Die correlatie werkt niet in omgekeerde richting.”

Ketnet Junior

Volgens Leo Neels vereisen de Europese regels dat het aanbod op de publieke omroep zich onderscheidt van de programma’s op commerciële zenders. Maar volgens Donders, gewezen professor mediabeleid aan de VUB, staat dat onderscheid nergens vermeld in de Europese regelgeving. “Volgens de regels moet de publieke omroep tegemoetkomen aan de culturele, sociale en democratische doelstellingen van de samenleving. Die opdracht moet duidelijk zijn, maar mag ruim worden omschreven.”

Dat de Europese Commissie de publieke omroepen te veel laat betijen, zoals Neels aanklaagt, spreekt Donders tegen. De Europese verplichting om belanghebbenden en het publiek te raadplegen voorafgaand aan een nieuwe beheersovereenkomst, wordt nageleefd. Ook de verplichting om nieuwe diensten vooraf te evalueren, leven de publieke omroepen na. “Concreet moeten we laten onderzoeken of een nieuwe dienst enerzijds voldoende bijdraagt aan onze maatschappelijke doelstellingen, en anderzijds niet schadelijk is voor de commerciële omroepen”, zegt Donders.

“Toen VRT jaren geleden Ketnet Junior als aparte lineaire tv-zender wilde lanceren, bleek dat die nieuwe dienst maatschappelijke waarde had, maar mogelijk schadelijk kon zijn voor het lokale kinderaanbod op de commerciële zenders, zodat het project sneuvelde”, vertelt Donders. “Ons argument dat de commerciële zenders steeds minder investeerden in lokale kindercontent, zodat internationale spelers het terrein dreigden in te palmen, werd afgewezen. Achteraf bleek ons argument juist te zijn. En opnieuw is dat begrijpelijk, want lokaal kinderaanbod is economisch niet rendabel te krijgen.”

Volgens Neels steekt het onlinenieuwsaanbod van de VRT stokken in de wielen van de uitgevers van kranten en tijdschriften. “Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor”, zegt Donders. “Integendeel, onderzoek in Denemarken en Noorwegen toonde aan dat een hoge consumptie van onlinenieuws op de publieke omroep samenhangt met een grotere betalingsbereidheid voor dat soort content, wat goed nieuws is voor de uitgevers.”

Samen sterk

Hoewel Donders het gesprek over de taken van de VRT verwelkomt, is ze enigszins verrast door de kritiek van Neels. “Enkele maanden geleden nog verklaarden mediagroepen DPG Media en Play Media samen met de VRT strijd te willen voeren tegen de oneerlijke concurrentie door de internationale techgiganten. Een zeer terecht pleidooi. Laat ons niet terugkeren naar het debat van twintig jaar geleden: wat VRT wint, verliest VTM, en andersom. Laat ons kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Maar we maken de Vlaamse mediasector niet sterker door de publieke omroep kleiner te maken.”