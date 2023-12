Krantencontract: De Sutter pleit voor ‘gerichte steun’ voor bezorging van kranten in landelijke regio’s

Minister van Post Petra De Sutter (Groen) pleit voor “gerichte projectsteun” voor bedrijven die kranten en tijdschriften bezorgen in dunbevolkte gebieden. Het federale kernkabinet steekt woensdagmiddag opnieuw de koppen bijeen in het dossier van de persconcessie.

De concessie voor de verdeling van kranten en tijdschriften, goed voor 125 miljoen euro aan overheidssteun, zit tot nog toe bij bpost. Het contract moet vanaf 2024 vernieuwd worden, maar de federale overheidsdienst Economie duidde de offertes van concurrenten PPP en Proximy aan als winnaars, een zware dobber voor het overheidsbedrijf. De federale regering zou het er in de loop van vorige week over eens zijn geraakt het contract niet te gunnen, maar over wat er met de 125 miljoen euro aan subsidies moet gebeuren is er nog geen consensus. Om 12 uur steekt het kernkabinet opnieuw de koppen bijeen.

Groen-vicepremier Petra De Sutter pleit er alvast voor om “gerichte projectsteun” te geven bedrijven die kranten en tijdschriften bezorgen in dunbevolkte gebieden, om te vermijden dat abonnees in de moeilijk bereikbare zones op het platteland meer zullen moeten betalen dan klanten in de stad.

Democratisch debat

Concreet gaat het over de zogenaamde ‘witte zones’ waar de bezorging in verhouding veel duurder zou zijn. In Vlaanderen gaat het onder meer over het Meetjesland, de Westhoek, de Kempen of het Pajottenland, “plekken waar mensen verder uit elkaar wonen en geen krantenwinkel naast de deur hebben”, aldus De Sutter.

Volgens de Groen-politica zijn kranten en tijdschriften belangrijk voor het democratisch debat. “Ik wil niet dat mensen de rug keren naar onze geschreven media – met meer diepgaande duiding – omdat het duurder wordt ze thuis te krijgen”, zegt ze.