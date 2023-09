Kijk live: de laatste State of the Union van Ursula von der Leyen

Woensdagochtend om 9 uur houdt Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen haar – tot nader order – laatste State of the Union-speech voor het Europees Parlement in Straatsburg. Bekijk de toespraak hier live.

De jaarlijkse State of the Union van de Commissievoorzitter is de start van het Europese politieke jaar. Voor Ursula von der Leyen wordt het de laatste van dit mandaat, want in juni volgend jaar zijn er nieuwe Europese verkiezingen. Ze zal het hebben over de recente verwezenlijkingen van de Europese Unie, waaronder de steun voor Oekraïne en de groene en digitale transformatie van de economie, maar ook vooruitblikken naar de belangrijkste prioriteiten en uitdagingen van het komende jaar. Von der Leyen begint omstreeks 9 uur aan haar speech. Volg hier live met vertaling naar het Nederlands.