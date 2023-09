De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de aanpassingen aan het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), die onder meer moeten garanderen dat de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open kunnen blijven dan gepland.

Het CRM werd in de eerste plaats ontwikkeld om de sluiting van het Belgische nucleaire park op te vangen en zo de energiebevoorrading te garanderen. Binnen het CRM worden subsidies geveild voor vervangcapaciteit zoals gascentrales of batterijparken. Omdat het om een vorm van staatssteun gaat, moest de Europese Commissie haar zegen geven.

In maart vorig jaar besliste de federale regering onder impuls van de oorlog in Oekraïne echter om de twee jongste kerncentrales alsnog tien jaar langer open te houden. Dat moest opgenomen worden in het CRM, waardoor de Europese Commissie zich opnieuw over het mechanisme moest buigen.

‘Belangrijke stap’

De Commissie kondigde zopas aan dat België kan doorgaan met het capaciteitsremuneratiemechamisme. De maatregel is “noodzakelijk en gepast” om de bevoorrading van elektriciteit te verzekeren, stimuleert aanbieders om blijvend te investeren in bestaande productie en heeft een beperkt effect op de concurrentie en handel in de EU, zegt de Commissie in een mededeling. Ook is de potentiële verstoring van de energiemarkten volgens het dagelijkse bestuur van de Europese Unie verwaarloosbaar omdat het mechanisme beschikbaarheid beloont, en niet productie, en omdat het openstaat voor alle technologieën en voor aanbieders actief in andere lidstaten.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) reageert tevreden. “Deze formele goedkeuring stuurt een duidelijk signaal naar marktspelers en markeert een belangrijke stap in het waarborgen van onze bevoorradingszekerheid”, zegt ze.

Lees ook: