Is ‘hellhole Brussels’ terug?

Net nu de herinneringen aan de aanslagen van maart 2016 weggedeemsterd waren, worden de Brusselse toeristen opgeschrikt door een nieuwe aanslag. Gaan we opnieuw naar lege cafés, restaurants en hotels in ‘hellhole Brussels’? ‘De situatie is totaal niet te vergelijken met de aanslagen van 2016’, zegt Jeroen Roppe, woordvoerder van de toeristische dienst VisitBrussels.

Tijdens een interview met het Amerikaanse tv-station Fox News in januari 2016 noemde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump Brussel ‘a hellhole’, een hellegat. Hij reageerde daarmee op de aanslagen in Parijs van november 2015. Trump maakte daarbij weinig onderscheid tussen de Franse en de Belgische hoofdstad, wellicht omdat de Parijse aanslagen vanuit Molenbeek werden gepland. De woorden van Trump waren nog niet koud, of terroristen pleegden in maart 2016 aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

Blijkbaar maakten ook de toeristen weinig onderscheid tussen Parijs en Brussel. Na de aanslagen in Parijs was het immers erg stil in het Brusselse centrum. Daarna, bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, kreeg de Brusselse horeca een tweede klap. Even later, bij de aanslag in Nice op 14 juli, kwam de derde klap. Voor het toerisme in Brussel werd 2016 een rampjaar.

In de daaropvolgende jaren kroop het Brusselse toerisme uit het dal. “In pre-coronajaar 2019 telden we 9,2 miljoen overnachtingen, een absoluut record,” zegt Jeroen Roppe, woordvoerder van de toeristische dienst VisitBrussels. Daarna kwam corona roet in het eten gooien, maar tegen 2022 was het aantal overnachtingen alweer opgeklommen tot 7,1 miljoen. Dit jaar wordt nog beter, aldus Roppe. “Als de stijging van het aantal overnachtingen het huidige tempo aanhoudt, komt 2023 dicht in de buurt van het record van 2019.”

Brussel leeft voort

Zal dat nu nog lukken? Zal de aanslag van gisteren slechte herinneringen oproepen bij de toeristen? “Het is echt nog te vroeg om daarover inschattingen te maken”, aldus Roppe. “We merken nu nog geen effecten, maar we staan permanent in contact met onze partners in Brussels, de hotelsector, de restaurants en de musea. De meeste musea zijn trouwens gewoon open, net zoals de meeste toeristische attracties.”

Van lege straten in het Brusselse centrum is weinig te merken, aldus Roppe. “Misschien is het iets kalmer dan op andere weekdagen. Een groot deel van de Nederlandstalige scholen is gesloten. De Vlaamse ambtenaren werken van thuis uit. Voor de rest rijdt het openbaar vervoer normaal. De situatie is totaal niet te vergelijken met de aanslagen van 2016.”

Brussel is hip

Net nu had Brussel zijn imago als hellhole helemaal van zich afgeschud, aldus Roppe. “Brussel is een hippe bestemming. Zeker het vrijetijdstoerisme zit ongelooflijk in de lift. Het hippe imago ligt onder meer aan popartiesten als Stromae en Angèle. Populaire cultuur werkt door in het toerisme. Maar de toeristen komen ook af op de historische, architecturale en culture rijkdom van Brussel. Dit jaar staat in het teken van de Brusselse Art Nouveau Jaar. Dit jaar was er alleen maar goed nieuws te melden.”

