Inflatie VS onverwacht gestegen: ‘Afwijking van dalende trend slecht nieuws voor markten’

De Amerikaanse inflatie volgens de kernprijzenindex, de geprefereerde graadmeter van de Federal Reserve, is in januari harder gestegen dan in de maand die eraan voorafging. Het cijfer, 5,4 procent in januari tegenover 5,3 procent in december, werd vandaag meegedeeld door de Amerikaanse overheid.

De kernprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari harder gestegen dan de maand ervoor. In plaats van de huidige 5,4 procent hadden macroanalisten 5 procent voorzien; het cijfer van december is opwaarts herzien van 5 naar 5,3 procent.

De kerninflatie, de geldontwaarding zonder voeding en energie meegerekend, klom naar 4,7 procent, versus 4,6 procent. Economen hadden op 4,3 procent kerninflatie gerekend. Het cijfer van december is aangepast van 4,4 naar 4,6 procent.

Catenaccio

Dat is een tegenvaller voor al wie hoopte dat de Amerikaanse geldontwaarding in dalende lijn zou blijven gaan. De verwachting is dat de Fed daardoor uitermate ‘hawkish’ en reactief op de macro-omgeving blijft reageren, en forser dan verwacht doorpakt met zijn renteverhogingen.

“Die stijging is niet spectaculair hoog, maar het is wel een afwijking van de dalende trend, wat slecht nieuws is voor de markten, zeker voor de meer risicovolle aandelen”, zegt Philippe Gijsels, chief strategy officer bij BNP Paribas Fortis. “Belangrijk zal zijn wat de markt er vandaag mee doet. Ik vrees dat het catenaccio in de kleine ruimte wordt, de komende uren en dagen.”

‘Logisch dat beurzen onder druk staan’

‘Mijn inschatting is dat de Fed hoger zal moeten gaan met de renteverhogingen dan de voorziene 5,25 procent door de markten en eigen prognoses”, stelt Trends-journalist Danny Reweghs. “De topman van JPMorgan, Jamie Dimon (die nooit een blad voor de mond neemt), verwacht dat de Fed tot en een verhoging van 6 procent zal moeten gaan.”

Ook de consumptie-uitgaven stegen in januari, met 1,8 procent. En dat na een afname van 0,1 procent in december. Economen hadden een toename van 1,4 procent voorspeld. “De impact van de renteverhogingen op de arbeidsmarkt en de consumptie (consumptie-uitgaven +1,8% in januari) is voorlopig nog te beperkt. Logisch dat de beurzen onder druk staan”, concludeert Reweghs.

Zachte landing

De kerninflatie is niet de enige graadmeter voor het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. Ook de loongroei is een belangrijke maatstaf. Als we daarnaar kijken, dan zien we dat de inkomens van Amerikanen in januari op maandbasis met 0,6 procent zijn gestegen, na een stijging van 0,3 procent in december. Dat bericht ABM Financial News. Economen hadden echter een stijging met 1,2 procent voorspeld.

“Loongroei en de situatie op de arbeidsmarkt zullen allicht op iets langere termijn bepalen of de inflatie weer in lijn komt met de doelstelling van de Fed, en of de economie een zachte landing tegemoet gaat”, stelde Hans Bevers, hoofdeconoom van Petercam Degroof, voor de bekendmaking van de cijfers tegenover onze redactie.

In maart volgt het Amerikaanse jobrapport. De Fed blijft aan zet.

Lees ook: De centrale bankiers moeten in 2023 hun nut bewijzen