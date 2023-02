Amerikaanse inflatie vertraagt minder dan verwacht

De inflatie blijft hoog in de Verenigde Staten. In januari was er sprake van 6,4 procent op jaarbasis. Dat is iets lager dan de 6,5 procent in december, maar analisten hadden een sterkere afname verwacht. Bovendien is de inflatie op maandbasis, dus in vergelijking met december, voor het eerst in vier maanden gestegen, zo leren cijfers van het Amerikaanse ministerie van Werk dinsdag.

Analisten hadden gerekend op 6,2 procent inflatie. Met 6,4 procent is de stijging wel het kleinst sinds oktober 2021. Tegenover december namen de prijzen met 0,5 procent toe.

Volgens opwaarts herziene cijfers was dat nog 0,1 procent daling tussen november en december.

Het inflatiepeil bepaalt het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. De Fed voert sinds vorig jaar forse renteverhogingen door om de inflatie te blussen. Sinds eind 2022 is het tempo van de renteverhogingen wel afgeremd.