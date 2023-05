Inflatie blijft dalen: ‘Bocht genomen bij belangrijkste twee aanjagers’ (video)

De inflatie in ons land is in mei gedaald naar 5,2 procent op jaarbasis, tegenover 5,6 procent in april. Voeding blijft net als de vorige maanden duur, maar die prijzen zullen ook snel zakken, voorspelt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. Hij verwacht een inflatie van zo’n 3 procent eind dit jaar.

De inflatie is in mei opnieuw gedaald, met dank aan de dalende energiefactuur. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

Trage daling

Met 5,2 procent blijft de inflatie desalniettemin hoog. Dat ze zo traag daalt, heeft voor een stuk te maken met onze ‘Belgische definitie’, legt Peter Vanden Houte uit. “De stookolieprijzen worden berekend op basis van een twaalfmaandengemiddelde, ooit ingevoerd om een sterke volatiliteit in olieprijzen af te vlakken. Veranderingen in de olieprijs zijn dus trager merkbaar. Het Europese inflatiecijfer ligt nu al een stuk lager.”

Ook is voeding nog steeds 15,51 procent duurder dan een jaar geleden. Dat is wel iets minder dan de 16,64 procent in april.

Vliegtuigtickets duurder, brood en granen goedkoper

In vergelijking met een jaar geleden is suiker, bijvoorbeeld, meer dan 29 procent duurder, cacao en chocolade in poedervorm bijna 32 procent en volle melk bijna 29 procent, net als pizza en quiche.

Opvallend: de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, is gestegen van 8,28 procent in april naar 8,7 procent in mei.

Werden onder meer duurder in mei: herstellingen en het onderhoud van voertuigen, vliegtuigtickets, private huur, vakantiedorpen, frituren, fastfood en snackbars, hotelkamers en alcoholische dranken.

De prijzen van motorbrandstoffen, elektriciteit, brood en granen, en huisbrandolie daalden dan weer.

‘Voedingsprijzen zullen nu ook snel zakken’

Vanden Houte merkt op dat er een bocht genomen is bij de belangrijkste twee aanjagers van de inflatie: energie en voeding. “Energie is een element dat al langer neerwaarts speelt en een factor die nóg veel belangrijker wordt in de tweede jaarhelft, gezien de situatie in de tweede helft van vorig jaar.”

Na de energieschok kwamen de voedingsprijzen, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, maar ook die factor begint nu om te buigen. Vanden Houte: “De voedingsprijzen vertonen een vertraging ten opzichte van de prijzen voor landbouwgrondstoffen. Die dalen al langer. Ook dat effect zal in de tweede helft van het jaar doorzetten. Voeding zal nu ook snel zakken, richting 5 tot 6 procent inflatie tegen eind dit jaar.”

Dienstenprijzen

Een kleine keerzijde is dat de dienstenprijzen inflatoir blijven, aldus nog Vanden Houte. Die inflatie is gestegen van 6,8 naar 8,16 procent. “Er is een sterke vraag naar diensten, de consument heeft weer meer koopkracht, en dat laat producenten ook toe om hun prijzen op te trekken.”

“Maar wellicht gaat het om een tijdelijk fenomeen, want dat cijfer is licht vertekend door de verschuiving van de schoolvakanties in Franstalig België. Daar is ook mei voor een stukje hoogseizoen geworden, met een stijging van de prijzen tot gevolg. Zo is de prijs voor een hotelkamer er bijna 30 procent hoger dan een jaar geleden.”

Een inflatie van 2 procent op jaarbasis zullen we dit jaar niet meer zien, maar Vanden Houte verwacht wel dat we naar 3 tot 3,5 procent zullen gaan.

