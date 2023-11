Hier wonen de allerrijksten ter wereld (grafiek)

Handelt u in jachten, villa’s of moderne kunst? Dan kunt u gerust zijn: het aantal potentiële klanten zal de komende jaren waarschijnlijk toenemen – ook al gaat het niet zo snel meer als voorheen. Dat is de inschatting van de analisten van het Britse adviesbureau Knight Frank, die al jarenlang gegevens over de wereldwijde rijkdom verzamelen en evalueren.

De trend is al jaren ononderbroken: het aantal superrijken neemt wereldwijd aanzienlijk toe. De redenen variëren. In landen als China is de toename het resultaat van een snelle economische vooruitgang, waardoor in korte tijd grote vermogens ontstaan. In rijke regio’s als Noord-Amerika en Europa wijst de toename daarentegen op een concentratie van rijkdom aan de top van de samenleving.

Economen zoals die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat laatste een zorgwekkende trend. Als te veel kapitaal geconcentreerd is in weinig handen, lijdt de economische dynamiek daar meestal onder. Dat komt omdat de superrijken risico mijden en niet noodzakelijk investeren in grote innovaties. Uitzonderingen zoals Tesla-baas Elon Musk bevestigen de regel.

UHNWI

Vermogensonderzoekers en -beheerders omschrijven mensen als ‘superrijk’ als ze meer dan 30 miljoen dollar aan vermogen hebben. Momenteel geldt dat voor iets minder dan 580.000 mensen; in 2027 zullen het er wereldwijd naar verwachting bijna 745.000 zijn. Ze mogen zichzelf ‘UHNWI’ noemen – ultra-high-net-worth-individuals. Wie de definitie heeft bedacht, is niet meer vast te stellen. Wat wel zeker is, is dat vermogensbeheerders over de hele wereld ze gebruiken.

Terwijl het aantal multimiljonairs in Noord-Amerika en Azië tussen 2017 en 2022 met meer dan de helft is gegroeid, zullen de groeicijfers in die regio’s de komende vijf jaar naar verwachting aanzienlijk dalen. In Europa, de regio met de op één na grootste verzameling van grote fortuinen, zal de dynamiek daarentegen naar verwachting vrijwel gelijk blijven. Procentueel gezien zal het aantal UHNWI’s de komende jaren waarschijnlijk het sterkst stijgen in Australië en Oceanië.

Rusland komt dit jaar niet meer voor in de gegevens – de gevolgen van de aanval op Oekraïne maken serieus onderzoek momenteel onmogelijk. Daarnaast worden de mogelijkheden voor Russische vermogende particulieren om internationaal zaken te doen ernstig beperkt. Dat zal waarschijnlijk verhinderen dat de grote Russische fortuinen de komende jaren nog aanzienlijk groeien.