Gokbedrijf Napoleon neemt juridische stappen tegen reclameban van Van Quickenborne

Het gokbedrijf Napoleon onderneemt juridische stappen tegen het koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dat zou vanaf juli een verbod voor gokreclame opleggen. Tom De Clercq, executive director van Napoleon en voorzitter van de federatie van gokbedrijven BAGO, vraagt de schorsing en vernietiging van het KB.

In vier jaar tijd verdubbelde het aantal gokkers die wekelijks spelen. De teller van het aantal onlinegokkers die minstens eenmaal per dag spelen, stond op 141.225. “Ongetwijfeld komt dit mede door de reclame die almaar meer ingezet werd. Dat is ook het doel van reclame, mensen het product te doen kopen”, aldus Ronny Willemen, gokverslavingsexpert en hulpverlener bij Integra in Limburg. Voor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was dat de aanzet om drastische inperkingen voor gokreclame door te voeren, met de bedoeling verslaving tegen te gaan.

Het verbod op gokreclame in het kort Eind vorig jaar kreeg het KB goedkeuring van de Raad van State en de Europese Commissie. De beperkingen op gokreclame gaan in vanaf 1 juli 2023 De volgende vormen van reclame worden verboden: o Reclamespots op televisie, radio en in bioscoopzalen o Advertenties en video-advertenties op websites o Advertenties op digitale kanalen en socialemediaplatformen o Advertenties in tijdschriften of kranten o Reclameaffiches op openbare plaatsen o Gepersonaliseerde reclame via mail, post, sms, berichtendiensten of sociale media o Alle reclamedrukwerk Er worden ook strikte ethische en vormelijke regels vastgelegd waaraan de resterende vormen van gokreclame moeten voldoen.

Vangnet

Volgens Napoleon, Belgische marktleider in onlinekansspelen maar ook de uitbater van onder andere het Grand Casino in Knokke, zal de reclameban juist een “averechts effect hebben op de spelersbescherming”, vermits het mensen zal blootstellen aan een illegaal aanbod.

‘Reclame is essentieel om spelers te begeleiden naar een legale operator. Het KB brengt die spelersbescherming net in gevaar’ Tom De Clercq Executive Director Napoleon

“Spelers kunnen enkel beschermd worden wanneer ze terechtkomen bij de vergunde operatoren waar er controlemechanismen en vangnetten zijn voor zij die problematisch gedrag vertonen”, zegt Tom De Clercq, de voorzitter van BAGO. Casino’s, speelautomatenhallen, onlinekansspelen en weddenschappen met vergunning gebruiken een elektrisch controlesysteem (EPIS) die probleemspelers de toegang weigert. Illegale websites en de Nationale Loterij hebben dat vangnet niet.

Uit recent onderzoek blijkt dat drie vierde van probleemspelers na weigering van toegang ook effectief stoppen. “Maar een kwart van hen (27%) zet dus wel hun activiteiten voort, voornamelijk op illegale websites of bij de Nationale Loterij. Dat roept vragen op”, zegt De Clercq. Ook de Kansspelcommissie vermeldt in haar jaarverslag dat overwogen moet worden om het EPIS-systeem uit te breiden tot alle soorten kansspelen.

De gokverslavingsexpert Willemen had verwacht dat de goksector juridische stappen tegen het verbod zou doen, maar hij kan er als hulpverlener moeilijk begrip voor opbrengen. Volgens hem gaat het bij zowel legale als illegale gokwebsites om risicovolle producten en kan dat maatschappelijk beter ontraden worden. “Destijds gebruikt men het argument dat reclame bedoeld is om mensen die op illegale sites zaten te kanaliseren naar legale sites, maar ik denk dat iedereen intussen het er wel over eens is dat reclame voor de legale sites eigenlijk veel meer mensen aanzet om te gaan gokken, dan dat ze mensen kanaliseert naar het legale aanbod,” aldus Willemen.

De Nationale Loterij-uitzondering

De loterijproducten van de publieke operator Nationale Loterij vallen onder de bevoegdheid van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) en dus niet onder de reclameban. Alleen het Loterij-merk Scooore, dat sportweddenschappen aanbiedt, mag ook niet langer reclame maken. “Terwijl de Lotto-Dstny-ploeg verder kan worden gesponsord door de Nationale Loterij, moeten andere wielerploegen of sportclubs op zoek gaan naar een andere sponsor. Dat is niet alleen disproportioneel, het is gewoon discriminatie,” beweert Tom De Clercq.

Cercle Brugge heeft gokbedrijf Napoleon Sports & Casino als shirtsponsor ©Getty

Volgens Napoleon versterkt het verbod van Van Quickenborne simpelweg het staatsmonopolie. “Geen enkel kansspel is zonder risico, ongeacht of het nu gaat over een private aanbieder of de Nationale Loterij. Dit gaat niet meer over spelersbescherming”, beweert De Clercq.