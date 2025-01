De investeringsmaatschappij Gimv heeft haar groeiplannen fors uitgebreid. Het bedrijf wil zijn investeringsportefeuille, die momenteel ruim 1,7 miljard euro bedraagt, verdubbelen. Om deze ambitie waar te maken, kondigde Gimv woensdag een kapitaalverhoging aan van maximaal 247 miljoen euro.

De groei zal volgens Gimv deels voortkomen uit een uitbreiding van de bestaande investeringen, zo bericht het persagentschap Belga. “Dat doen we door onze platformportefeuille te versterken met grotere investeringen in onze huidige markten waar we de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden zien”, zegt CEO Koen Dejonckheere. Daarnaast wil Gimv inzetten op nieuwe en bestaande bedrijven met een sterk waardepotentieel op lange termijn.

SD Worx

De investeringsmaatschappij, gevestigd in Antwerpen, blijft trouw aan haar kernactiviteit: “investeren in groeibedrijven in het middensegment van de markt die zich richten op belangrijke industriële, technologische en duurzaamheidsevoluties zoals elektrificatie en energie-efficiëntie, digitalisering en automatisering, gezonde voeding en welzijn, en gezondheidszorg en sociodemografie,” aldus Dejonckheere.

Om deze plannen te realiseren, geeft Gimv maximaal 7,15 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs van 34,5 euro per aandeel. “Die bijkomende financiering zal ons in staat stellen om onze versnelde groeistrategie uit te voeren en Gimv te laten meedraaien in de Europese private-equitysector van de toekomst,” voegt Dejonckheere toe.

Referentieaandeelhouder WorxInvest, het moederbedrijf van hr-dienstverlener SD Worx, zal deelnemen aan de kapitaalverhoging in lijn met zijn bestaande belang van 29,94 procent. De operatie verloopt via een voorkeursrecht voor de bestaande aandeelhouders, die per vier aandelen kunnen intekenen op één nieuw aandeel. De inschrijvingsperiode loopt van 23 januari tot en met 6 februari.

60 bedrijven

Gimv, dat genoteerd staat op de beurs in Brussel, heeft momenteel belangen in zo’n zestig bedrijven met een gezamenlijke omzet van 4 miljard euro. In België investeert Gimv onder meer in IT-bedrijf Cegeka, communicatie-expert Televic, coatinggroep Alro, en Arseus Medical, een distributeur van medische apparatuur en bijhorende diensten.

