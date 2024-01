‘Gemiddeld bedrag dat slachtoffers van oplichting via tweedehandsplatforms verliezen, flink gestegen’

De Economische Inspectie van de federale overheidsdienst Economie heeft in 2023 377 meldingen ontvangen van slachtoffers van oplichting via tweedehandsplatforms. Het cijfer is gedaald, maar het gemiddelde bedrag dat slachtoffers verliezen, ging wel “enorm” de hoogte in, zo klinkt het dinsdag in een persbericht.

Het aantal meldingen ligt 61 procent lager dan in 2021, toen het er 868 waren. In 2022 ging het om 579 meldingen. “Ondanks die sterke daling, steeg het gemelde bedrag dat een slachtoffer verliest aan oplichters enorm”, dixit de FOD.

Zo meldden burgers in 2021 249.850 euro aan schade. Vorig jaar is dat bedrag gestegen naar 379.755, of 52 procent meer op twee jaar tijd. Gemiddeld verloor een slachtoffer in 2023 1.800 euro aan de oplichters, tegenover 1.225 euro in 2021.

Valse e-mail

De FOD legt uit dat een oplichter bijvoorbeeld reageert op een zoekertje en een bekende koerierdienst voorstelt om het product op te halen. De oplichter stelt dan betaling via een betaaldienst van die koerierdienst voor in plaats van een overschrijving. Daarvoor vraagt hij de identificatiegegevens van de verkoper, en zo gaat de bal aan het rollen.

Je krijgt een valse e-mail van de koerierdienst met melding van een betaling, maar om aan dat geld te kunnen, moet je een account aanmaken. Je moet dan een betaling uitvoeren om zogezegd identiteit en bankgegevens te bevestigen, een bedrag dat je meteen zou terugkrijgen na verificatie van de gegevens.

“Helaas gaat het om pure oplichting. Je krijgt de betaling van de koper nooit, noch een terugbetaling van het bedrag dat je zelf betaalde. Integendeel, de fraudeur wil enkel toegang krijgen tot je rekening om die vervolgens leeg te plunderen”, waarschuwt de FOD Economie.