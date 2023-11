Geen nieuwe staatsbon op 1 jaar

Er zal in december niet kunnen ingetekend worden op een staatsbon van een jaar. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De staatsbon zal een looptijd van 5 en 8 jaar hebben. Er zal een roerende voorheffing van 30 procent van kracht zijn.

Enorm succes

Bij de vorige uitgifte van de staatsbon in september kon worden ingetekend op een staatsbon van een jaar, aan verminderde voorheffing. Dat was een enorm succes: in totaal kon de staat via de lening meer dan 20 miljard euro ophalen bij particuliere beleggers. De regering wilde zo druk zetten op de banken om hun spaarrentes te verhogen.

Staatsbons worden uitgegeven door het Agentschap van de Schuld en zijn uitsluitend bedoeld voor particulieren. In principe is er vier keer per jaar een uitgifte, maar het gebeurt wel eens dat een uitgifte wordt overgeslagen. De looptijden kunnen 1, 3, 5, 8 of 10 jaar zijn.

‘Veilige investering’

De volgende uitgifte vindt plaats op 11 december, met looptijden dus van 5 en 8 jaar. De brutorente wordt op 28 november aangekondigd. Rechtstreeks inschrijven via de dienst van de Grootboeken kan vanaf donderdag 30 november tot en met donderdag 7 december. Inschrijven via de bank kan een dag langer tot en met vrijdag 8 december. Intekenen kan vanaf 100 euro.

“De staatsbon is sinds de uitgifte van september een breed gekend financieel product. Veel Belgen vonden de weg naar deze veilige en gegarandeerde investering en activeerden zo hun spaargeld”, aldus Van Peteghem. De brutorente zal in vergelijking met producten op de markt opnieuw concurrentieel zijn, verzekert de minister.

