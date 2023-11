Vandenbroucke: ‘Zieke werknemers en zelfstandigen moeten strakker worden opgevolgd door ziekenfondsen’

Zieke werknemers en zelfstandigen moeten strakker opgevolgd worden door de zieken­fondsen. In het eerste jaar na hun uitval zouden ze zich onder meer drie keer fysiek moeten melden bij de dokter van de mutualiteit. Dat staat in het laatste grote wetsontwerp dat minister van Volks­gezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze legislatuur in de strijd gooit om de groeiende trend van langdurig zieken te keren, schrijft De Tijd woensdag.

485.000 mensen ziek thuis

Eind 2021 zaten iets meer dan 485.000 mensen in ons land al meer dan een jaar ziek thuis van hun werk. Dat is twee derde meer dan tien jaar ­eerder. Door die stijgende aantallen ­kunnen de zieken­fondsen niet ­altijd volgen. Eind ­vorig jaar waren er bij de ­ziekteverzekering 200 adviserende artsen die zich toeleggen op arbeidson­geschiktheid en re-­integratie.

In het wetsontwerp dat voorligt, zal wie ziek wordt na vier, zeven en elf maanden verplicht een fysieke ­afspraak met het ziekenfonds ­hebben. Vandenbroucke noemt die aanpak “een revolutie” Ook na twaalf maanden – wanneer je officieel als ‘lang­durig ziek’ wordt bestempeld – blijven afspraken ­verplicht. Het precieze tijdstip hangt dan af van de inschatting in welke mate een snelle terugkeer naar werk realistisch is. Het RIZIV controleert of die af­spraken correct gebeuren.

‘Ziekenfondsen aan boord’

Vandenbroucke zegt dat de ­ziekenfondsen aan boord zijn voor die nieuwe aanpak. Om die behapbaar te maken, zullen ze werken met een team waarin de adviserende arts wordt bijgestaan door verpleegkundigen, ergo­therapeuten, kinesitherapeuten en klinisch psychologen.