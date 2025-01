Formateur De Wever bevestigt koning dat hij eind januari wil landen

Federaal formateur Bart De Wever wordt op 31 januari opnieuw bij koning Filip verwacht om verslag uit te brengen van zijn opdracht. Dat meldt het paleis dinsdagmiddag. De Wever heeft bevestigd dat de onderhandelaars tegen het einde van de maand willen landen, klinkt het in een mededeling.

Na maandenlang onderhandelen raakten de kopstukken van N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V het eind december eens over een deadline voor de federale formatie: eind januari moet de nieuwe regering in het zadel zitten, of moet het duidelijk zijn dat de Arizona-formule er niet komt.

Het liefst was De Wever vandaag/dinsdag met ‘een significante doorbraak’ in de onderhandelingen naar het paleis getrokken, om dan nog een laatste keer om een verlenging van zijn opdracht te vragen. De koning had daar na zijn laatste gesprek met De Wever op 20 december eigenlijk ook al op aangedrongen. Hij hoopte op een ‘beslissende doorbraak’ aan het begin van het nieuwe jaar, liet het paleis weten in een mededeling.

Of die doorbraak er effectief kwam, is voer voor discussie. Van een deelakkoord over een budgettaire tabel, waar De Wever eerder al op aanstuurde, is op dit moment geen sprake. Van de drie socio-economische thema’s – werk, fiscaliteit en pensioenen – zijn de voorbije dagen alleen de eerste twee besproken, met bovendien nog heel wat overblijvende knelpunten als resultaat. Maar verschillende bronnen zijn het er wel over eens dat er de voorbije weken wel degelijk wat vooruitgang is geboekt. Bovendien bleef de sfeer rond de tafel veelal positief.

Dat de koning de opdracht van de formateur dinsdag nog eens zou verlengen, lag dus binnen de verwachtingen. “De heer De Wever heeft verslag uitgebracht aan de Koning over zijn opdracht om een nieuwe regering te vormen, meer bepaald over de vorderingen van de besprekingen op sociaal-economisch vlak. Aangezien de onderhandelaars willen landen tegen het einde van deze maand, zal de heer De Wever verslag uitbrengen bij de Koning op 31 januari”, meldde het paleis na afloop van de audiëntie in een persbericht.

De N-VA-voorzitter krijgt dus tot de allerlaatste dag van januari om zijn opdracht tot een goed einde te brengen. Hij zal dan al voor de 18de keer op het paleis langsgaan sinds de verkiezingen van 9 juni, waarvan de 13de keer als formateur.

De onderhandelaars komen dinsdagavond niet meer bijeen. De onderhandelingen worden woensdagochtend voortgezet.

