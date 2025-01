Voka-voorzitter: de aanslepende onderhandelingen zijn ‘schuldig verzuim’

Bij de onderhandelingen over de vorming van een federale regering moeten de partijvoorzitters “partijpolitieke stokpaardjes en onhaalbare, onbetaalbare verkiezingsbeloftes” loslaten en hun verantwoordelijkheid nemen. Die boodschap brengt Voka-voorzitter Rudy Provoost maandagavond op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse werkgeversorganisatie, in de Bozar in Brussel. “De huidige impasse is schuldig verzuim.”

De “zwaarste crisis in jaren”, zo schetst Provoost de huidige situatie voor grote industriebedrijven en van hen afhankelijke kmo’s. “De malaise is diepgaand en wijdverbreid en wordt gevoed door afnemende vraag, exorbitante regeldruk, te hoge lasten en een toenemende loon- en energiekostenhandicap (tegenover onze buurlanden, red.), die niet alleen onze concurrentiekracht aantast maar ook de winstgevendheid van onze bedrijven”, aldus de voorzitter van Voka, dat zowat 18.000 ondernemingen vertegenwoordigt.

Daarom is er volgens Provoost nu “resoluut politiek leiderschap” nodig, terwijl er federaal zeven maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe regering is. Momenteel onderhandelen vijf partijen over de vorming van een nieuwe federale regering: N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés (de zogenaamde Arizonacoalitie).

Partijpolitieke stokpaardjes

“Partijvoorzitters aan de onderhandelingstafel moeten dringend beseffen dat effectieve politieke impact niet ligt in het behalen van stemmen, maar in het voeren van beleid; dat écht politiek leiderschap niet verdeelt maar verbindt; dat de partijpolitieke stokpaardjes en onhaalbare, onbetaalbare verkiezingsbeloftes plaats moeten ruimen voor een gemeenschappelijke visie en een duurzaam samenwerkingsakkoord”, trekt Provoost tegen hen van leer. “Respect voor het democratisch mandaat van de kiezer is een morele plicht, de huidige impasse schuldig verzuim.”

Concreet wil Voka zo snel mogelijk een federale regering “die doelgericht bespaart en niet voor meer belastingen op ondernemerschap en vermogen gaat”. Daarbij horen “broodnodige structurele hervormingen” van de arbeidsmarkt en de fiscaliteit. “Werken lonender, ondernemen aantrekkelijker en investeren interessanter maken gaan hand in hand”, benadrukt Provoost.