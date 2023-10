Federale staatsschuld stijgt voor het eerst boven 500 miljard

De populariteit van de eenjarige staatsbon heeft de federale staatsschuld voor het eerst boven de 500 miljard euro getild. Dat blijkt uit gegevens van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Eind september bedroeg de federale schuld 512,282 miljard euro, een toename met 18,73 miljard euro. Volgens de directeur van het Agentschap van de Schuld, Jean Deboutte, is het de eerste keer dat het bedrag de kaap van het half biljoen rondt. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de totale Belgische overheidsschuld, waarbij ook de verplichtingen van de gewesten, gemeenschappen en lokale overheden geteld zijn.

Deboutte benadrukt dat het om een tijdelijk effect gaat als gevolg van de eenjarige staatsbon, waarmee de overheid eind augustus 21,9 miljard euro ophaalde. ‘We gaan de komende tijd minder uitgegeven aan andere instrumenten, waardoor de schuld tegen het einde van het jaar weer zal afnemen’, klinkt het.

Netto, verminderd met de eigen beleggingen en effecten, steeg de federale schuld met 10,28 miljard tot 481,38 miljard euro. ‘Maar dat is een technisch effect, omdat we in augustus al veel inkomsten uit de staatbon ontvingen, maar de schulden pas op 4 september werden opgenomen.’ Daardoor was er in augustus sprake van een zogezegde daling van de nettoschuld met 3,48 miljard euro.

‘Eigenlijk heeft de staatbon weinig teweeggebracht op het vlak van de staatsschuld’, licht Deboutte toe. Het Agentschap van de Schuld kon de opbrengst bijvoorbeeld herbeleggen op de interbankenmarkt of in schatkistcertificaten, en dat aan betere rentes dan ze op de staatsbons moet betalen, benadrukt de directeur.

Het Federaal Agentschap van de Schuld gaf vanaf 24 augustus tot en met 1 september een nieuwe staatsbon uit, met een looptijd van één jaar en een nettorente van 2,81 procent. De federale regering wilde met de uitgifte druk uitoefenen op de banken om hun spaarrentes te verhogen.