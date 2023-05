Europese Commissie zet België (nog) niet op het strafbankje, maar hamert op voorzichtig begrotingsbeleid

De Europese Commissie maant België aan een “voorzichtig” begrotingsbeleid te voeren en de toename van de primaire uitgaven onder controle te houden. De uitfasering van de energiesteun moet aangewend worden om het begrotingstekort te verminderen.

Dat staat in de jaarlijkse sociaaleconomische aanbevelingen voor ons land die de Commissie woensdag heeft gepubliceerd.

België op de vingers getikt

De Commissie wijst België in een rapport aan als één van de 16 lidstaten die momenteel zondigen tegen de Europese criteria over de begroting en/of staatsschuld. Dat heeft voorlopig geen tastbare gevolgen, omdat de regels sinds de coronacrisis opgeschort zijn. In het voorjaar van 2024 zal de Commissie echter opnieuw zogenaamde buitensporigetekortprocedures lanceren, gebaseerd op de cijfers voor 2023.

Dat de Belgische openbare financiën de Commissie zorgen baren, is geen verrassing. Amper tien dagen geleden raamde ze nog dat het begrotingstekort dit jaar zal uitkomen op 5,0 procent en volgend jaar op 4,7 procent, ruim boven de drempel van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld zou intussen blijven toenemen, van 106,0 procent dit jaar tot 107,3 procent in 2024.

De Commissie maant België in haar aanbevelingen aan om een voorzichtig begrotingsbeleid te voeren, waarbij de nominale toename van de netto primaire uitgaven (zonder rentebetalingen) in 2024 wordt beperkt tot maximaal twee procent.

Hervormen is een must

Tegelijkertijd moeten investeringen worden gevrijwaard. Zo dringt de Commissie erop aan dat België meer vaart zet achter de absorptie van geld uit het Europese relancefonds. Ze stelt immers vast het risico op vertragingen aan het toenemen is.

België moet volgens de Commissie ook meer doen om belastingen en uitkeringen te hervormen, waarbij fiscale druk wordt weggenomen van arbeid om mensen aan te moedigen om te werken.

De Commissie dringt er ook opnieuw op aan het activeringsbeleid te versterken en de integratie van kansarme groepen op de arbeidsmarkt te versterken, en de prestaties van de onderwijs- en opleidingssystemen te verbeteren.

Energiebesparende maatregelen

In het licht van de energietransitie beveelt de Commissie tenslotte aan om energiebesparende maatregelen verder op te voeren, de consumptie van fossiele brandstoffen in gebouwen af te bouwen en het gebruik van openbaar transport en fietsen te stimuleren.

België zou ook de uitrol van hernieuwbare energie en bijhorende infrastructuur moeten versnellen, onder meer door de toelatingsprocedures te stroomlijnen en de lengte van beroepsprocedures in te korten.