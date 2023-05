ECB verhoogt rente met 25 basispunten

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de beleidsrente zoals verwacht met 25 basispunten tot 3,25 procent. Dat heeft de ECB donderdag bekendgemaakt.

Het belangrijkste rentetarief in de eurozone staat nu op het hoogste peil sinds 2008.

Sinds juli vorig jaar was de rente al zes keer verhoogd, telkens met 50 of 75 basispunten. Dat tempo wordt nu dus teruggeschroefd tot 25 basispunten, een vertraging die door de meeste analisten was verwacht. De ECB houdt de deur wel open voor toekomstige renteverhogingen.

‘De inflatievooruitzichten blijven te lang te hoog’, luidt het. De ECB streeft naar een inflatie van 2 procent. In april bedroeg de inflatie in de eurozone 7 procent, volgens een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Later in de namiddag geeft ECB-voorzitter Lagarde toelichting bij het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.

Woensdag verhoogde de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, de belangrijkste rentevoet zoals verwacht eveneens met 25 basispunten, tot een bandbreedte van 5 à 5,25 procent. Het gaat daarbij al om de tiende renteverhoging op rij, maar mogelijk komt er nu een pauze.