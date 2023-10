Duitsland stoomt oude bruinkoolcentrales klaar voor de winter: ‘een direct gevolg van de kernuitstap’

Duitsland gaat verschillende oude bruinkoolcentrales opnieuw inzetten, zodat het land niet zonder elektriciteit kan vallen tijdens de koude maanden. Net als vorige winter gaan de sites van energiebedrijven RWE AG en LEAG tijdelijk opnieuw open. “Dat is een direct gevolg van de sluiting van de kerncentrales”, zegt milieu-econoom Johan Albrecht (UGent).

Hoe gaat het nog met de Duitse energietransitie? Op het eerste gezicht niet zo goed. Als het doel was de CO2-uitstoot op termijn drastisch te beperken, dan lijkt het heropenen van de extreem vervuilende bruinkoolcentrales deze winter contraproductief. “De Energiewende is een langetermijnproject. Ze loopt tot 2050″, nuanceert milieu-econoom Johan Albrecht (UGent). “Wat nu gebeurt, is een direct gevolg van het sluiten van kerncentrales (in april sloten de drie laatste Duitse kerncentrales, nvdr). Als je een deel van je baseloadcapaciteit sluit, moet je ofwel in eigen land zorgen voor alternatieven, ofwel massaal importeren. Duitsland heeft veel oude bruinkoolcentrales achter de hand, die kunnen worden heropgestart. Men heeft daarvoor gekozen. Natuurlijk heeft Duitsland ook een plan om op lange termijn af te stappen van steen- en bruinkool. Als dat plan kan worden uitgevoerd, zullen we echt zien in welke mate de Energiewende een succes wordt. Maar die uitfasering zal pas voor 2030 zijn.”

“Het debat over steenkool is overigens niet makkelijk. Je hebt nog altijd heel wat werkgelegenheid in de Duitse steenkoolindustrie. En men gaat die niet zomaar vlot laten uitdoven. Daarbij komt ook de vraag of we in 2035 zonder fossiele activa kunnen. Dat is een open vraag. Op dit moment zien we dat niet.”

Op korte termijn gaat de CO2-uitstoot weer flink omhoog.

JOHAN ALBRECHT. “Wij willen allemaal minder CO2 uitstoten. Als we dat al dertig jaar zeggen, en je gaat dan technologie die dat mogelijk maakt vroegtijdig elimineren en de markt voor een stuk teruggeven aan bruin- en steenkool, dan is dat vanuit ecologisch perspectief niet de beste zet.

“Het goede nieuws: we zien wel degelijk meer en meer hernieuwbare productie. Maar er zijn natuurlijk een pak momenten zonder wind en zonder zon. Dan moeten we fossiele activa in Europa gebruiken. Dat gaat de eerste jaren niet veranderen. Of dat tegen 2035 radicaal anders is, dat blijft afwachten.”

Ook vorig jaar kwam ongeveer een derde van de Duitse elektriciteit van steenkool, waarvan zo’n 40 procent van bruinkool.

ALBRECHT. “De Duitsers hebben nu eenmaal bruinkoolvoorraden in hun land. Die hebben ze ook historisch ontwikkeld. Het is een vervuilender brandstof dan steenkool, met een paar economische nadelen. We maken een onderscheid tussen hard coal, brown coal en wat zachtere steenkoolvariëteiten. Steenkool is op die markt enorm dominant, omdat het de hoogste energiedichtheid heeft. Men haalt meer energie uit een kilogram steenkool dan uit een kilogram bruinkool. Internationaal is er altijd vraag geweest naar steenkool.

“Ook jammer aan dit verhaal: Duitsland gebruikt heel oude centrales hiervoor, die eigenlijk al tien jaar gesloten hadden moeten zijn. Die technologie wordt uit de mottenballen gehaald om tijdelijk, indien nodig, productie in de winter mogelijk te maken en waarschijnlijk ook om gas te sparen.”

Hoe staat het intussen met de Duitse gasinfrastructuur? En hoe staat Europa ervoor na de gasprijzencrisis van vorig jaar?

ALBRECHT. “Er zijn een paar Duitse lng-terminals afgewerkt. Er zijn er bij die binnenkort echt klaar zijn voor gebruik. Eigenlijk heeft Europa best snel gereageerd op dat probleem. En ook de wereldmarkt weet dat. Niet te vergeten: de oorlog in Oekraïne is intussen al een tijdje bezig. Heel veel markten kunnen zich reorganiseren. Over de volgende winter maken de meeste analisten zich niet al te veel zorgen. Mocht de gasprijs echt te laag uitvallen, dan gaat bij een deel van de bevolking de zin om spaarzaam met gas om te springen waarschijnlijk ook wegvallen.

“2022 was een pijnlijk jaar voor de prijzen. Het was een beetje angst tegen paniek, maar er was een enorme motivatie bij zowat iedereen om minder gas te verbruiken. Zelfs de mensen met een hoog inkomen hebben gas weten te sparen. Europa heeft daardoor ongeveer 20 à 25 procent minder gas verbruikt dan het jaar voordien. Dat was te danken aan die echt wel hoge prijzen. Maar die prijzen zijn weg. Ze zijn weliswaar iets hoger dan voor de Russische inval in Oekraïne, maar niet meer afschrikwekkend hoog. Dus de grote vraag is: hoe gaan de bevolking en de bedrijven er nu op reageren? Als men redeneert: ach, we doen hetzelfde als wat we voor de prijzencrisis deden, dan zal de vraag hoger zijn dan de vorige winter. Dat kan nog krap worden.”

De Duitsers zijn intussen wat geïsoleerd aan het raken in hun atoomkritische houding.

ALBRECHT. “De macht is inderdaad nog erg tegen kernenergie gekant. Maar ik heb enquêtes zien passeren bij de Duitse bevolking waaruit blijkt dat het sentiment bij hen wel wat is gekeerd. Er is nog altijd geen enthousiasme over kernenergie, maar de groep hevige tegenstanders is kleiner geworden.

“Maar wat mij in het algemeen opvalt, is dat het sentiment ten opzichte van nucleaire energie enorm gewijzigd is als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Nu ziet iedereen in dat energie, jammer genoeg, een element is in de oorlogsvoering. Europa is enorm getroffen geweest in 2022. En dat betekent dat we ons meer moeten wapenen tegen toekomstige prijsschokken. En dan is kernenergie een deel van het antwoord. Maar zo dachten we twee jaar geleden niet. Toen werd niet zo geopolitiek geredeneerd. En nu weten we: het kan van dag op dag radicaal veranderen. Wat je hebt, moet je dan ook maximaal benutten. En wij hebben nu eenmaal die kerncapaciteit. We hebben ook expertise om die te benutten. Dat mogen we niet verloren laten gaan.

“Je hoort ook in meer en meer landen de uitgesproken ambitie om zelfs te investeren in bijkomende kerncentrales. Niet alleen in Nederland, maar ook in Denemarken, in Zweden. Dat is geen taboe meer. We zitten krap qua energie, dat is een realiteit. Dan moet je altijd diversificatie nastreven om de risico’s te beperken. Kernenergie is een deel van het antwoord. En dat wordt nu ook zo openlijk gezegd, maar dat werd veel minder openlijk gezegd twee jaar geleden.”

Voorlopig is het hoe dan ook niet mogelijk voor Duitsland om volledig zonder kernenergie te kunnen.

ALBRECHT. “Duitsland importeert nog continu kernenergie uit Frankrijk. Het is een beetje pijnlijk, zou ik zeggen, dat je zegt te stoppen met kernenergie in eigen land om dan voor een stuk nucleaire stroom te importeren uit de buurlanden. Frankrijk gaat resoluut voor meer kernenergie. Het land gaat zes nieuwe centrales bouwen. Het blijft een nucleair land.”

