Demir wil aantal waterloopbeheerders terugbrengen van 112 naar maximaal 12

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het aantal beheerders van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen terugbrengen van 112 naar maximaal 12. “Met meer eenheid in commando zal Vlaanderen beter in staat zijn de strijd tegen wateroverlast en droogte aan te pakken”, zegt Demir dinsdag.

Momenteel telt Vlaanderen 112 beheerders van onbevaarbare waterlopen: 50 gemeenten, 56 polders en wateringen, 5 provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De Vlaamse Waterweg, beheerder van de bevaarbare waterlopen, beheert nog een beperkt aantal de facto onbevaarbare waterlopen. Het kabinet-Demir merkt op dat vooral de polderbesturen, die een aparte polderbelasting hebben, restanten zijn uit een ver verleden. “Maar dergelijke versnippering komt het noodzakelijke beleid niet ten goede”, klinkt het in een persbericht.

Minister Demir wil de 112 daarom herleiden naar maximaal 12 logische ‘waterschappen’. Ze kreeg hiervoor enkele weken geleden groen licht van de Vlaamse regering. De waterschappen zouden zoveel mogelijk gebaseerd zijn op de huidige waterbekkens. Maar omdat ook die niet altijd logisch afgebakend zijn, zal een kleine werkgroep van huidige beheerders de komende maanden voorstellen doen voor de afbakening. Finaal zou de Vlaamse regering hierover deze legislatuur een beslissing nemen. Doel is om binnen de drie jaar volledig klaar te zijn.

150 personeelsleden

Volgens de minister is de koers van de hervorming duidelijk, maar ze wijst er ook op dat de polders en wateringen in totaal ongeveer 150 personeelsleden in dienst hebben en veel gebruik maken van vrijwilligers. “Wat maakt dat we de hervorming stap voor stap moeten aanpakken. Het beheer en de prioriteiten op het terrein mogen ook niet zomaar stilvallen en de lokale terreinkennis mogen we niet zomaar overboord gooien.”

Samen met de polders en wateringen wordt ook hun belastingbevoegdheid afgeschaft. Jaarlijks halen ze daarmee 7 à 8 miljoen euro op. Bovendien wordt ineens ook democratische controle mogelijk via de waterschappen, klinkt het.

