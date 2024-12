De gevolgen van Trumps terugkeer zullen in heel Latijns-Amerika voelbaar zijn

De gevolgen van Trumps terugkeer naar het Witte Huis zullen in heel Latijns-Amerika voelbaar zijn.

Donald Trump heeft het tijdens zijn campagne niet vaak over Latijns-Amerika gehad – met uitzondering van Mexico. Toch plaatsen de belangrijkste onderwerpen waar hij zich zorgen over maakt de regio in zijn vizier.

De eerste uitdaging zijn de plannen van Trump om met migranten om te gaan. De overgrote meerderheid van de miljoenen mensen die hij zegt te willen deporteren, zijn Latijns-Amerikanen. Van de naar schatting 11 miljoen mensen die illegaal in de VS verblijven, komen er ruim 7 miljoen uit Latijns-Amerika. Die landen zouden moeite hebben om hen weer op te nemen. En hun economieën zouden een grote klap krijgen door het verlies van geld dat migranten sturen. Die overmakingen zijn in El Salvador, Guatemala en Honduras goed voor 20 tot 25 procent van hun bbp.

Trump zal wellicht grijpen naar zijn beproefde beleidsmaatregelen, zoals andere landen proberen te dwingen asielzoekers toe te laten, migranten hard aanpakken of, in het geval van Mexico, ze aan hun kant van de grens laten wachten. Aangezien de onderliggende oorzaken van migratie blijven bestaan, kan dat tot chaos leiden.

Handelstekort

Mexico, de grootste handelspartner van de VS, zal Trumps terugkeer ook op andere vlakken voelen. Zo heeft hij ermee gedreigd vanaf de eerste dag van zijn ambtstermijn invoertarieven in te stellen. Het land zegt dat het terug zal slaan met zijn eigen importtarieven, wat een dure handelsoorlog zou veroorzaken.

Dat alles zou het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Mexico en Canada (USMCA), waarover Trump zelf onderhandelde tijdens zijn eerste presidentschap, kunnen opblazen. Wellicht wordt de soep niet zo heet gegeten als ze geserveerd wordt. De Noord-Amerikaanse economieën zijn diep geïntegreerd en elke verstoring zou ze allemaal pijn doen.

Trump wil dat bedrijven hun activiteiten naar de VS verplaatsen, niet naar de buurlanden.

Trumps terugkeer kan ook het einde maken aan nearshoring, iets waar veel landen in de regio op inzetten om hun economie te stimuleren. Mexico had gehoopt te profiteren van de inspanningen van bedrijven in de VS om minder afhankelijk te worden van China. Trump wil evenwel dat bedrijven hun activiteiten naar de VS verplaatsen, niet naar de buurlanden.

Autocraten

Onder Joe Biden stond het verspreiden van de democratie al op een laag pitje, maar het is onwaarschijnlijk dat Trump zich iets van dat soort dingen aantrekt. Hij houdt van sterke mannen, zoals Nayib Bukele, de president van El Salvador. De Argentijnse president, Javier Milei, hoopt dat de terugkeer van Trump hem kan helpen een IMF-lening van 15 miljard dollar te krijgen.

De linkse autocraten in Cuba, Venezuela en Nicaragua mogen een minder vriendelijke behandeling verwachten. Tijdens zijn eerste ambtstermijn draaide Trump Venezuela de duimschroeven aan en maakte hij een einde aan het beleid van Barack Obama om de betrekkingen met Cuba te normaliseren. Minder zeker is wat de president van Brazilië, ‘Lula’ da Silva, te wachten staat. Hij is geen bondgenoot van Trump, maar de America First-strategie van Trump kan hem de kans geven zijn ambitie te verwezenlijken om de leider in Zuid-Amerika te worden.

Sarah Birke, bureauchef voor Mexico, Centraal-Amerika en de Cariben van The Economist