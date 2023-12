‘De uitgevers en het publiek zijn de grootste verliezers’: bpost-concurrent PPP reageert voor het eerst na persakkoord

Dat de regering besliste om de zogenaamde ‘persconcessie’, de vergunning voor de krantenbedeling, niet toe te kennen aan het privé-postbedrijf PPP, is bij CEO Michel D’Alessandro vanzelfsprekend in het verkeerde keelgat geschoten. Die noemde in een persconferentie het veelbesproken compromis zelfs onwettig: “Het is duidelijk gebleken dat de overheid alleen een concessie wilde als het geld naar bpost ging.”

Het kernkabinet kwam eerder deze week opnieuw samen over de persconcessie. De aanbesteding voor de verdeling van kranten en tijdschriften werd gewonnen door respectievelijk de private postbedrijven PPP en Proximy, ten nadele van de huidige bezorger bpost. De regering besliste daarom de concessie niet toe te kennen. “Er wordt hiermee een gevaarlijk precedent geschapen”, klinkt het bij PPP-CEO D’Alessandro.

Lose-lose-scenario

D’Alessandro stelt dat zijn bedrijf aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om een “zeer competitieve” offerte in te dienen. Zo zou het bedrijf negen maanden lang vijf mensen aan het werk gezet hebben hiervoor. “We hebben die aanbesteding uiteindelijk gewonnen. Iedereen was blij bij PPP. Maar door die concessie abrupt te cancelen heeft de regering een win-win veranderd in een lose-losescenario, waarbij de uiteindelijke verliezers zowel PPP als de uitgevers en het publiek zijn. Wat betekent dat voor ondernemers bij een volgende aanbesteding?”

Concreet: in het eerste halfjaar van 2024 verandert er niets. Er werd beslist om de huidige concessie van bpost, voor 51 procent in overheidshanden, met zes maanden te verlengen. Daarvoor zou bpost 75 miljoen euro krijgen. Dat bedrag houdt precies het midden tussen de huidige vergoeding (175 miljoen op jaarbasis) en de voorwaarden van de nieuwe concessie (125 miljoen euro op jaarbasis).

Na 30 juni 2024 wordt een ander steunregime ingevoerd. Er komt een belastingkrediet voor de commerciële uitgevers en voor de vzw’s en middenveldorganisaties die magazines uitgeven. Op het platteland kent de regering de commerciële uitgevers tot eind 2026 staatssteun toe.

D’Alessandro leest de situatie in de steden als een financiële domper voor alle betrokken partijen. “De uitgevers moeten binnen zes maanden een oplossing vinden voor de niet-rurale gebieden. De regering duwt hen in een moeilijke situatie. Dat terwijl het publiek waarschijnlijk hogere kosten zal moeten dragen voor de krantenbedeling in de steden.”

‘Ontslagen bij bpost verschoven tot na de verkiezingen’

PPP overweegt nu juridische stappen tegen de beslissingen focust daarbij op het “illegale” bedrag van 75 miljoen euro dat bpost nog zal ontvangen. D’Alessandro verklaarde echter dat zijn bedrijf nog steeds op een officiële mededeling van de regering wacht. De juridische strategie zal worden bepaald op basis van de argumenten die de regering gebruikt om de concessie te annuleren.

Wat betreft de toekomstige plannen van PPP, benadrukte de CEO dat het bedrijf van plan is om aantrekkelijke aanbiedingen te doen aan de krantenuitgevers. Vooral in niet-rurale gebieden, waarvoor PPP al contacten heeft gelegd met krantenuitgevers, belooft het postbedrijf bpost “agressief” te beconcurreren.

Dat de regering door de concessie opnieuw aan bpost toe te kennen, ontslagen vermijdt, lijkt d’Alessandro sterk. “De herstructureringen daar zijn verschoven tot na de verkiezingen”, klinkt het.

