Bezorgdheid over Gaza-oorlog stuwt Europese gasprijs fors hoger

De Europese gasprijs is woensdagochtend flink gestegen door de vrees dat de oorlog in de Gazastrook kan uitbreiden naar een groter conflict in het Midden-Oosten. Op de toonaangevende Amsterdamse termijnmarkt noteerde de gasprijs kort voor 11.00 uur zowat 7 procent hoger dan dinsdag, op zowat 36,5 euro per megawattuur.

De onrust heeft te maken met Amerikaanse aanvallen op Iraakse doelen en nieuwe aanvallen van Houthi-militanten op de scheepvaart in de Rode Zee. Daardoor verhoogt het risico op een breder conflict in het Midden-Oosten.

Hoewel scheepsomleidingen nog geen grote impact hebben gehad op de bevoorrading van gas, blijft de markt zeer alert op de bedreigingen voor belangrijke doorvoerroutes voor de export van brandstof. Sommige ladingen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zijn al van koers veranderd en zijn daardoor langer onderweg omdat ze de Rode Zee willen vermijden, blijkt uit gegevens van het persbureau Bloomberg.

Mild winterweer

Ondanks de aanhoudende geopolitieke spanningen is de gasprijs dit jaar nog altijd met ruim 50 procent gedaald. Dat komt door de hoge voorraden en een relatief gematigde vraag naar de brandstof. Het vertrouwen dat Europa dit stookseizoen goed zal doorstaan, blijft dan ook groot.

Het weer in het grootste deel van Europa zal naar verwachting tot begin januari mild blijven, waardoor de vraag naar gas voor verwarming voorlopig laag zal blijven. Sommige landen hebben ook hun voorraden tijdens Kerstmis aangevuld. Volgens gegevens van Gas Infrastructure Europe behoorden Duitsland, Oostenrijk, België en Denemarken tot de landen die maandag een marginale netto toename van de gasvoorraden zagen.

