Beurshandel Evergrande hervat: 4 vragen over het bedrijf met de hoogste schuldenberg

De handel in aandelen van het Chinese bedrijf Evergrande is dinsdag hernomen op de Hongkongse beurs. De koers schoot meteen fors de hoogte in. Betekent dit dat de getroebleerde vastgoedreus uit de problemen is? Not quite, klinkt het bij China-kenners.

Het spook van Evergrande is niet uit het zakennieuws te verdrijven. Zo werd de beurshandel vorige week donderdag opgeschort nadat bekend was geraakt dat topman Hui Ka Yan onder politietoezicht was geplaatst. Nieuws dat de wereld rondging, want de liquiditeitsproblemen in de Chinese vastgoedwereld kunnen de op een na grootste economie ter wereld vellen.

4 vragen over het bedrijf dat wereldwijd de hoogste schuldenlast torst.

1/ Wat doet Evergrande?

Het is vooral een vastgoedgigant, die in 1996 is opgericht. Volgens de website van het bedrijf bezit Evergrande Real Estate meer dan 1.300 projecten in meer dan 280 steden over heel China.

“Het bedrijf is al decennialang een gevestigde waarde in de vastgoedsector en heeft doorheen de jaren zijn activiteiten uitgebreid”, weet Dorien Emmers, als sinologe en econome verbonden aan de KU Leuven. “Evergrande Group is ook actief in vermogensbeheer, drinkwater, zuivelproducten en zelfs elektrische wagens.”

2/ Hoe is het gigabedrijf in de problemen gekomen?

De eerste keer dat Evergrande zijn schulden niet kon afbetalen was in 2021. “Sindsdien zijn er al meermaals alarmbellen afgegaan. De concrete aanleiding voor de liquiditeitscrisis was wellicht de hoge schuldgraad van het bedrijf in combinatie met een strikter overheidsbeleid. Om speculatie op de vastgoedmarkt tegen te gaan, voerde de Chinese overheid in 2020 het ‘drie rode lijnen’-beleid in”, aldus Emmers. “Dat beleid stelt grenzen aan de verhouding tussen schulden en liquide middelen, tussen schulden en activa en tussen schulden en eigen vermogen.

“Omdat ze heel hoge schuldgraden hadden, zijn veel bedrijven initieel in de problemen gekomen”, vervolgt Emmers. “En moesten ze de manier waarop ze nieuwe projecten financieren, wijzigen. Als eerste reactie daarop hebben bedrijven zoals Evergrande, maar ook Country Garden, projecten heel goedkoop aangeboden. Zo kregen ze voorafbetalingen binnen en startten ze met dat geld nieuwe projecten op. Maar natuurlijk was dat geen duurzame oplossing. Daar komt nu nog eens bij dat de rentes stijgen, wat de vastgoedwereld in nog moeilijkere papieren brengt.”

Evergrande torst meer dan 300 miljard dollar (276 miljard euro) aan schulden.

3/ Waarom vinden de Chinezen het zo belangrijk om de implosie van Evergrande te voorkomen?

Het omvallen van Evergrande kan domino-gevolgen hebben voor de Chinese economie. “Ten eerste hebben veel mensen hun geld belegd in projecten die Evergrande nog aan het bouwen is of was. En daarnaast is ook nog eens veel kapitaal belegd via vermogensbeheer”, aldus Emmers. Mensen hebben aanbetaald en kunnen dat geld verliezen als Evergrande failliet gaat.

Ten tweede is er een ecosysteem van bedrijven die zakendoen met Evergrande. Bouwfirma’s, architectenbureaus en materiaalleveranciers lopen het risico grote verliezen te lijden, waardoor ze op de klippen kunnen gaan.

Ten derde is er de mogelijke impact op het Chinese financiële systeem: als Evergrande omvalt, kunnen banken en andere kredietverstrekkers gedwongen worden minder uit te lenen. Volgens een lijst die de groep in 2021 publiceerde, is Evergrande schulden aangegaan bij 128 banken en 121 niet-financiële instellingen. De grootste blootstelling zou bij grote Chinese financiële instellingen als Minsheng Bank, Agricultural Bank of China (Agbank) en CITIC Bank zitten.

De implosie kan leiden tot een kredietcrisis. Bedrijven die tijdens zo’n crisis niet kunnen lenen, vinden het mogelijk moeilijk om te groeien en zijn in sommige gevallen niet in staat om hun activiteiten voort te zetten. Dit kan dan weer tot een kapitaalexodus leiden van verontruste buitenlandse investeerders, die China als een minder aantrekkelijke plek zien om in te investeren.

4/ Hoe probeert de overheid de ineenstorting te voorkomen? En is dat haalbaar?

“In januari waren er geruchten dat het ‘drie rode lijnen’-beleid versoepeld zou worden, maar voorlopig is dat nog niet gebeurd”, merkt Emmers op. “Dat zou kunnen helpen. Maar langs de andere kant geeft de Chinese overheid ook nog altijd aan dat ze de vastgoedbubbel willen beëindigen en dat vastgoed niets moet zijn om mee te speculeren, dat het bedoeld is mensen in te laten wonen. Ze willen de vastgoedbubbel niet meer van drie jaar geleden.”

De vastgoedsector neemt ruwweg een kwart van de Chinese groei voor zijn rekening. Daarom denken waarnemers dat het onwaarschijnlijk is dat de Chinese overheid Evergrande volledig zal laten instorten.

“Dat kan een spiraal veroorzaken die andere bedrijven met schulden treft, en de algemene vastgoedsector, die erg belangrijk is voor de groei van de economie, verder schaden”, laat Dexter Roberts, directeur China-zaken van de Universiteit van Montana, optekenen door de BBC.

“Mijn indruk is dat de overheid die bedrijven net boven water zal houden, maar dat ze nooit meer de vorm zullen hebben die ze ooit hadden”, besluit Emmers.