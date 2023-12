Banken schrapten afgelopen jaar 60.000 banen: ‘We zien financiële instellingen in 2024 nóg conservatiever worden’

Wereldwijd schrapten banken meer dan 60.000 banen in 2023, een van de zwaarste bezuinigingsjaren sinds de financiële crisis. Vaak kwamen de ontslagrondes neer op het terugdraaien van een groot deel van de post-corona-aanwervingen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

De investeringsbanken hadden voor het tweede achtereenvolgende jaar te kampen met kelderende provisies doordat het aantal transacties en beursintroducties is opgedroogd. Daardoor probeerde Wall Street de winstmarges te beschermen door het personeelsbestand in te krimpen. Elders zijn door de overname van Credit Suisse door UBS al minstens 13.000 functies verloren gegaan bij de gecombineerde bank, en voor het komende jaar worden nog meer grote ontslagrondes verwacht.

“Er zijn geen stabiliteit, geen investeringen, geen groei bij de meeste banken – en er zullen waarschijnlijk nog meer banen verdwijnen”, zegt Lee Thacker, de eigenaar van het headhuntingbedrijf voor financiële diensten Silvermine Partners.

Twintig van ’s werelds grootste banken schrapten ten minste 61.905 banen in 2023, volgens berekeningen van de Financial Times. Ter vergelijking: tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 schrapten dezelfde kredietverstrekkers meer dan 140.000 banen.

De Financial Times heeft voor het samenstellen van de gegevens gebruikgemaakt van bekendmakingen van bedrijven en eigen rapportages, en heeft kleine banken en kleine personeelsinkrimpingen buiten beschouwing gelaten, zodat het totale verlies aan banen in de sector wellicht nog hoger uitvalt.

‘Cruciaal jaar’ voor UBS

Eerdere jaren van grootschalig banenverlies bij banken, zoals 2015 en 2019, werden beïnvloed door grootschalige ontslagen bij Europese kredietverstrekkers die worstelden met de historisch lage rentetarieven. Maar minstens de helft van de inkrimpingen in 2023 kwam van kredietverstrekkers op Wall Street, waar investeringsbanken moeite hadden om het hoofd te bieden aan de snelle rentestijgingen in de Verenigde Staten en Europa. In veel van die gevallen komen de kredietverstrekkers terug op de aanwervingen die ze hebben gedaan na de pandemie, toen de inhaalvraag naar transacties leidde tot een strijd om talent tussen investeringsbanken.

De grootste bezuiniging van één instelling kwam echter voor rekening van het Zwitserse UBS, dat zijn voormalige rivaal overnam. Binnen enkele uren na de redding van Credit Suisse in maart begonnen marktanalisten al te voorspellen dat de belangrijkste bankfusie sinds de financiële crisis zou leiden tot tienduizenden ontslagen.

Credit Suisse had al gepland om 9.000 banen te schrappen, maar UBS zou naar verwachting nog verder en sneller snijden door dubbele functies te schrappen en een groot deel van de schandaalgevoelige investeringsbank van de voormalige concurrent af te bouwen.

In november maakte UBS bekend dat het al 13.000 banen had geschrapt in de gecombineerde groep, waardoor er in totaal 116.000 mensen overbleven. Maar CEO Sergio Ermotti heeft aangegeven dat 2024 het “cruciale jaar” wordt voor de overname en analisten verwachten dat er in de komende maanden nog duizenden banen zullen verdwijnen.

Hervatting grote ontslagrondes

De op één na grootste snijder van 2023 was Wells Fargo, dat deze maand onthulde dat het zijn wereldwijde personeelsbestand met 12.000 medewerkers had teruggebracht tot 230.000. De bank zei dat het alleen al in het derde kwartaal 186 miljoen dollar had uitgegeven aan ontslagkosten, waarbij 7.000 banen werden geschrapt. CEO Charlie Scharf kondigde aan dat de bank maar liefst 1 miljard dollar opzij had gezet voor verdere ontslagkosten, wat suggereert dat er nog tienduizenden banen op de tocht staan.

De andere grote kredietverstrekkers op Wall Street hervatten hun jaarlijkse ontslagrondes in 2023, nadat ze een paar jaar hadden overgeslagen sinds het begin van de pandemie. Zo schrapte Citigroup 5.000 jobs, Morgan Stanley 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 en JPMorgan Chase 1.000. Gezamenlijk schrappen de grote Wall Street-banken minstens 30.000 medewerkers in 2023.

“De inkomsten zijn er niet, dus dit is deels een reactie op overexpansie. Maar er is ook een eenvoudigere verklaring: politieke bezuinigingen”, aldus Thacker. “Als je een divisie leidt en je baas vraagt om besparingen, dan snij je of je wordt ontslagen.”

Optimistisch

Nog in januari 2022 zei Christian Sewing, de CEO van Deutsche Bank, dat hij “zeer bezorgd” was dat de concurrentie om personeel aan te trekken de loonkosten op Wall Street had opgedreven, terwijl de lonen de twaalf maanden daarvoor met bijna 15 procent waren gestegen. Maar nog geen twee jaar later heeft een gebrek aan transacties geldschieters gedwongen om hun investeringsbanken te stroomlijnen.

Uit gegevens van Coalition Greenwich, de benchmarkgroep voor financiële diensten, blijkt dat de grootste investeringsbanken hun personeelsbestand alleen al in de eerste helft van het jaar met 4 procent hebben ingekrompen en dat er in de tweede helft van het jaar nog meer bezuinigingen zullen volgen.

Toch waren de inkrimpingen niet zo groot als de dalingen van de inkomsten, die volgens Gaurav Arora, global head of competitor analytics bij Coalition, te wijten zijn aan het feit dat banken optimistisch zijn over een stijging van het aantal transacties in het nieuwe jaar. “Sommige banken aarzelen op dit moment vanwege de hoeveelheid onbenut kapitaal aan de zijlijn, vooral in Noord- en Zuid-Amerika”, zei hij.

Een vijfde van het personeelsbestand

Terwijl de meeste personeelsinkrimpingen bij wereldwijde banken dit jaar minder dan 5 procent van het personeelsbestand troffen, heeft de Britse Metro Bank plannen aangekondigd om een vijfde van haar personeelsbestand in te krimpen.

De traditionele bank werd in oktober gered door een herfinancieringsdeal van 925 miljoen pond, nadat ze een maand eerder in de problemen was gekomen doordat de Bank of England weigerde haar kapitaalondersteuning voor hypotheekverstrekking te verlenen tot ten minste 2024. Dat leidde tot een tekort aan kapitaal.

Metro mikt nu op jaarlijkse besparingen van 50 miljoen pond per jaar – tegenover een eerder doel van 30 miljoen pond – wat zal resulteren in de sluiting van filialen en het vertrek van tot 800 personeelsleden.

Conservatiever

Sommige grote banken hebben in 2023 geen personeelsinkrimping doorgevoerd, zoals HSBC en Commerzbank, maar die beide hadden hun personeelsbestand de afgelopen jaren al enorm ingekrompen.

UniCredit, de op één na grootste bank van Italië, heeft de afgelopen twee jaar haar personeelsbestand verminderd als onderdeel van een efficiëntieprogramma. In 2023 heeft de bank geen grote ontslagrondes aangekondigd. Het aantal voltijdse werknemers daalde met ongeveer 10 procent – of 7.700 – in de twee jaar tot maart. UniCredit heeft 300 miljoen euro extra aan herstructureringskosten opzijgezet om tot 1.000 vrijwillige vertrekken te helpen financieren.

De vooruitzichten voor de wereldwijde werkgelegenheid in de banksector zullen het komende jaar waarschijnlijk niet verbeteren, tenzij de activiteiten in investmentbanking weer aantrekken. “We verwachten dat 2024 een voortzetting van 2023 zal zijn”, zegt Gaurav Arora van Coalition. “We zien banken nog conservatiever worden.”