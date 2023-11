Amper 43 procent van advocaten en bedrijfsjuristen ziet AI als kans

73 procent van de advocaten en bedrijfsjuristen erkennen dat artificiële intelligentie een invloed zal hebben op het juridische beroep. Maar slechts 43 procent ziet AI als een opportuniteit, een kwart ziet het als een bedreiging en een ander kwart zowel als kans als bedreiging, zo leert de recentste editie van het Wolters ‘Kluwer Future Ready Lawyer’-rapport.

Al voor de vijfde keer polst het ‘Wolters Kluwer Future Ready Lawyer’-rapport wereldwijd juristen van advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen naar de trends in hun sector. In de net verschenen editie van 2023 wordt onder andere nagegaan hoe de advocaten en juristen aankijken naar de impact van artificiële intelligentie op hun beroep. En meer bepaald naar de mate waarin het belang van Generatieve AI (GenAI) toeneemt. GenAI is een vorm van AI die verantwoordelijk is voor het creëren van nieuwe, originele inhoud.

‘Tijdbesparend’

De meeste advocaten denken dat het hun manier van werken zal veranderen, en 73 procent van de ondervraagden verwacht dat ze het in hun juridisch werk zullen integreren in het komende jaar. Dat wil echter niet zeggen dat er een uitgesproken consensus over de vraag of deze toepassingen een opportuniteit, een bedreiging of beide zijn. Bijna de helft (43%) ziet het als een opportuniteit, een kwart als een bedreiging, en 26 procent als een bedreiging én een opportuniteit.

Voor juridische professionals is vooral ChatGPT een voorafspiegeling van wat GenAI nog in petto heeft en hoe het nieuwe mogelijkheden kan scheppen voor meer efficiëntie en een dieper begrip. De respondenten die GenAI-technologie al hebben gebruikt, zegt dat het helpt om op een creatievere manier argumenten te vormen, en dat het door een grotere efficiëntie tijd bespaart. Ze zeggen dat deze technologie kan helpen om bepaalde juridische routinetaken te automatiseren, zoals contractopmaak en documentrevisie, en om een groot aantal taken in korte tijd af te werken.

‘Inconsistentie’

Anderzijds zijn er beperkingen aan verbonden waar de critici op wijzen. Ze noemen het ontbreken van autoriteit, inconsistentie, gebrek aan verklaarbaarheid, en potentiële vertekening. “Generatieve AI is nog altijd een beetje een black box, vatbaar voor hallucinaties en soms onbetrouwbaar in haar output”, is de meeste gehoorde kritiek bij de wantrouwige respondenten.