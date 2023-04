Luxevastgoed: energiezuinigheid wordt belangrijker, maar is niet doorslaggevend

Bijna twee op de drie vastgoedmakelaars in het luxesegment verwachten een impact van de energiecrisis, blijkt uit een enquête in opdracht van Luxevastgoed.com, een platform dat het aanbod van de luxevastgoedmakelaars bundelt.

“Energiezuinigheid is ook op de markt van het luxevastgoed een thema”, zegt Gertjan Blancke van Luxevastgoed.com. “Je voelt dat het belangrijker wordt. Toch is het geen doorslaggevende factor. De locatie is dat wel. De reden is simpel: de locatie kun je niet wijzigen, al de rest wel.

“Maar kandidaat-kopers zijn zich wel bewust van de kostprijs die een grondige energetische renovatie met zich brengt. En dat nemen ze mee tijdens prijsonderhandelingen.”

Oudere villa’s gaan volgens Gertjan Blancke minder vlot van de hand. Een deel van de kopers kijkt op tegen het opvolgen van de werkzaamheden.

De helft van de makelaars meent ook dat de inflatie zal wegen op de vraag naar luxevastgoed. De gestegen rente vinden ze een minder bedreigende factor. Luxevastgoed wordt dan ook grotendeels met eigen middelen gefinancierd.

Ondanks de tegenwind op vele fronten is volgens het merendeel van de bevraagde vastgoedmakelaars een zware prijscorrectie niet aan de orde. Stabiliserende of licht dalende prijzen zijn de meest aangehaalde scenario’s. Slechts 14 procent voorspelt een sterke prijsdaling.

“We zien verdeeldheid onder de makelaars. Dat wijst ook wel op onzekerheid in de markt”, zegt Gertjan Blancke. “Panden blijven ook iets langer te koop staan. Tijdens en kort na de coronacrisis was het echt een verkopersmarkt. Nu evolueren we stilaan naar een kopersmarkt.”

Geen crisissfeer maar wel vertraging op de markt van luxevastgoed: ‘We evolueren stilaan naar een kopersmarkt’ De markt van het luxevastgoed ontsnapt niet aan de energiecrisis. Statige villa’s, exclusieve penthouses en charmante kasteeltjes gaan vlotter van de hand met een goede EPC-waarde. Lees meer

Lees ook: