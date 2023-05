Lufthansa neemt belang in Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa neemt een minderheidsbelang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways. De Duitsers injecteren 325 miljoen euro in ITA, in ruil voor een belang van 41 procent. Op termijn kunnen ze de maatschappij volledig inlijven. Dat is donderdag aangekondigd.

Na maandenlange onderhandelingen werd donderdag een principeakkoord over de instap van Lufthansa ondertekend door de Italiaanse minister van Economie en Financiën Giancarlo Giorgetti en Lufthansa-topman Carsten Spohr. Naast de kapitaalverhoging door Lufthansa, injecteert de Italiaanse overheid 250 miljoen in de luchtvaartmaatschappij die in november 2020 werd opgericht als afgeslankte opvolger van Alitalia.

ITA Airways realiseerde vorig jaar een omzet van 1,6 miljard euro en leed een verlies van 486 miljoen euro. Lufthansa zou van plan zijn de vloot uit te breiden van 71 naar 94 vliegtuigen tegen 2027, en mikt dan op een omzet van 4,1 miljard euro. “Als onderdeel van de Lufthansa-familie kan ITA zich ontwikkelen tot een duurzame en winstgevende luchtvaartmaatschappij”, zegt Lufthansa-CEO Spohr in een persbericht. “Een sterker ITA zal de concurrentie op de Italiaanse markt versterken.” De deal met ITA moet nog worden goedgekeurd door onder meer de Europese Commissie. Eens de deal rond is, zal Lufthansa de operationele leiding op zich nemen en de CEO aanduiden.

In de principeovereenkomst is ook de mogelijkheid opgenomen dat Lufthansa op termijn ITA volledig overneemt. De prijs daarvoor hangt af van de prestaties van de maatschappij. Als Lufthansz de optie licht, betekent dat een gelijkaardig scenario als bij Brussels Airlines. Ook daar startte Lufthansa met een minderheidsbelang, en sinds begin 2017 is Brussels Airlines volledig in Duitse handen. Net als Brussels Airlines, maar ook Swiss en Austrian Airlines, zal ITA als een apart merk in de Duitse groep opereren. Als mogelijk volgende prooi van Lufthansa wordt al het Portugese TAP genoemd.

