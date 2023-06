Laden van elektrische wagen op parking Lidl voortaan niet meer gratis

De palen om elektrische wagens op te laden op parkings van Lidl worden betalend. Dat bevestigt de discounter tegenover het persagentschap Belga.

Supermarktketen Lidl heeft in ons land 300 laadpunten, verspreid over de parking van de keten. Die laadpalen zijn gratis.

Daar komt vanaf 27 juni verandering in. De palen worden betalend. Klanten van Lidl kunnen via de Lidl Plus App wel voordelig laden. De laadcapaciteit van de snelladers – die eerder was verlaagd – wordt wel weer opgetrokken naar 50 kwh.

Energiecrisis

Gratis laden is niet meer houdbaar geworden door de energiecrisis, merkt Lidl op. Bovendien maakten veel niet-klanten ook gebruik van de dienst.

Lidl investeert in het netwerk: van 300 laadpunten vandaag gaat het naar 500 in 2025.

Het opladen van elektrische fietsen blijft wel gratis.

