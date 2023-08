KBC waarschuwt: ‘Schade door natuurrampen dreigt onverzekerbaar te worden’

Dat de overheid niet bereid is solidair mee te betalen voor grote schade door natuurrampen, stoot op onbegrip bij KBC-topman Johan Thijs. De burger dreigt de pineut te worden.

Na de overstromingen in Wallonië in 2021 bleek het wettelijk plafond voor de vergoeding van schade veroorzaakt door natuurrampen niet langer werkbaar. De schade liep op tot meer dan 2 miljard euro, terwijl de wettelijke afspraken stelden dat de tussenkomst van de verzekeraars beperkt bleef tot 360 miljoen euro. Boven dat bedrag viel de schadelast voor rekening van de regionale overheid, in casu het Waals Gewest.

Om toch alle schade te vergoeden, namen de verzekeringsmaatschappijen 1 miljard op zich, drie keer zo veel als ze wettelijk verplicht waren. Daarnaast leenden ze ook nog eens 1 miljard renteloos aan het Waals Gewest. Na lang aandringen door de verzekeringssector voor een nieuw wettelijk kader, besliste federaal minister Pierre-Yves Dermagne een maand geleden om het plafond voor de tussenkomst van de verzekeraars te verhogen naar 1,6 miljard. Dat is vier keer zo hoog als het vorige. Wie opdraait voor de schade boven dit bedrag, is niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat de overheid niet langer in een publiek-private samenwerking wil stappen. Dat komt omdat de verantwoordelijkheid bij de gewesten ligt. Die zitten niet op dezelfde golflengte, terwijl de federale overheid weinig zin heeft om mee in bad getrokken te worden. En dus wordt de factuur doorgeschoven naar de verzekeringssector.

Op de helling

Dat stoot op veel onbegrip bij Johan Thijs, de CEO van KBC Groep. Thijs was in het verleden actief als verzekeraar, en KBC heeft een belangrijke verzekeringsactiviteit. De gevolgen van de beslissing van Dermagne laten zich volgens hem al voelen: “Veel herverzekeraars weigeren gewoon nog in België schade door natuurrampen te dekken. Ze vinden de blootstelling aan het risico te hoog geworden. Verzekeringsmaatschappijen hebben het moeilijk om herverzekeringcapaciteit te vinden en moeten noodgedwongen het risico zelf opnemen.”

Zolang er geen zware stormen of overstromingen plaatsvinden, kunnen de grote verzekeringsmaatschappijen dat aan. Maar op termijn dreigt de schade door natuurrampen in ons land onverzekerbaar te worden, waarschuwt Thijs.

‘Veel herverzekeraars weigeren gewoon nog in België schade door natuurrampen te dekken’ Johan Thijs, CEO van KBC

“Dat risico op onverzekerbaarheid was er ook in het verleden, en net daarom heeft men een wettelijk kader gecreëerd waarbij de verzekeraars en de overheid de verantwoordelijkheid en de kosten delen. Dat heel dit systeem nu op de helling gezet wordt, kan er bij mij niet in. Op termijn zal dit onvermijdelijk leiden tot hogere premies voor de brandverzekering.”

Lees ook: