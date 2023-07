Het plafond voor de tussenkomst van de verzekeringssector bij natuurrampen wordt meer dan verviervoudigd en vastgelegd op 1,6 miljard euro. De federale regering zal dat later op de dag formeel beslissen, zo maakt vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vrijdag bekend.

De beslissing komt er twee jaar na de overstromingen van juli 2021, die aan 39 mensen het leven kostten. Minister Dermagne, die zelf in Rochefort woont, was getuige van de gebeurtenissen. “”Ik heb verbijstering, solidariteit en hoop gezien rondom mij. Maar ook hoe mensen – die geen dak meer boven het hoofd hadden – maandenlang hebben moeten onderhandelen met hun verzekeraar. Als zo’n ramp morgen weer zou gebeuren, wil ik dat de mensen volledig schadeloos worden gesteld”, zegt hij.

Daarom wordt het plafond voor de tussenkomst van de verzekeraars bij natuurrampen vanaf 1 januari 2024 verhoogt tot 1,6 miljard euro, meer dan vier keer het plafond vandaag. “”De overstromingen van 2021 dwongen de verzekeraars en het Waals Gewest om te onderhandelen over een oplossing om ervoor te zorgen dat de getroffenen een volledige schadevergoeding kregen”, zegt Dermagne. “Vandaag verminderen we aanzienlijk het risico dat we nog in dezelfde situatie terechtkomen.”

Verantwoordelijkheid nemen

De minister geeft toe dat een nulrisico bij natuurrampen niet bestaat, maar zegt dat de federale overheid alvast haar verantwoordelijkheid neemt om de onzekerheid voor polishouders, de verzekeringssector en de regio’s te beperken. De verzekeraars zullen dus meer verantwoordelijkheid moeten nemen om hun polishouders na een grote ramp te compenseren, zonder dat ze hun premies de pan uit laten rijzen, dixit de minister.

Volgens Dermagne rekende de Nationale Bank (NBB) voor dat de impact beperkt zal blijven tot een premiestijging van 1,26 procent. Een gematigde stijging, vindt hij, omdat de sector geacht wordt vlot een herverzekeringsdekking te vinden. De kosten kunnen zelfs lager uitvallen, omdat de onzekerheid waar de sector mee kampt, afneemt. Voor schadeclaims boven het plafond van 1,6 miljard euro moeten nog aanvullende oplossingen gevonden worden.

