Start-up Skygrids wil drones in de lucht opladen: ‘De maan blijft ons einddoel’

Drones kampen nog met een beperkte batterijduur. Skygrids wil volgend jaar een mobiel oplaadsysteem op de markt brengen, dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor mijnbouw op de maan.

De technologie van Skygrids werkt op een ingenieuze wijze. Via een laser kan het bedrijf energie over grote afstanden overbrengen naar drones. “Als je met een zaklamp op een zonnepaneel zou schijnen, dan zou dat paneel energie opwekken”, legt medeoprichter Jan Van Baelen uit. “Wij passen hetzelfde principe toe, maar in plaats van een zaklamp gebruiken we een laser om langere afstanden te overbruggen. Die schijnt op een speciaal zonnepaneel dat we aan de drone bevestigen.”

Het zonnepaneel past op de meeste drones. Dat zou het product van Skygrids gemakkelijk toegankelijk maken voor commerciële operatoren. Daarbovenop wil het jonge bedrijf op termijn een netwerk van energiedelen opzetten. Drones worden zo uitgerust met lasers, en zouden energie doorgeven aan elkaar.

“We vinden steeds meer toepassingen voor drones”, stelt Jan Van Baelen. “Die gaan van industriële inspecties tot het wassen van ramen op wolkenkrabbers en het transporteren van pakjes. Maar de vliegtijd blijft voorlopig de belangrijkste beperking. De piloot moet regelmatig de drone laten landen, de batterij verwisselen en het apparaat opnieuw de lucht in sturen. Dat leidt tot enorme overheadkosten voor operatoren.”

Zeker in niches waar drones dag en nacht in de lucht moeten zijn, komt opladen vanop afstand van pas, stelt Van Baelen. Beveiliging is bijvoorbeeld een veld waar een constante vliegtijd erg belangrijk is. “Die sector staat te springen voor onze technologie”, zegt Jan Van Baelen.

Maanmijnbouw

Skygrids ontwikkelde zijn technologie oorspronkelijk helemaal niet voor drones. Het verhaal van het bedrijf begint in de ruimte. “Het initiële idee was om energievoorziening op de maan te garanderen”, stelt Van Baelen. “In de toekomst zal er een ruimtevaarteconomie ontstaan, gericht op het ontginnen van grondstoffen op de maan, vooral water. Daaruit kun je waterstof halen, dat als brandstof voor raketten dient. Dat zal de kans bieden om sneller en goedkoper naar Mars en andere planeten te gaan. Dat water zit in donkere kraters, waar geen zonlicht komt. Je kunt er dus geen zonne-energie opwekken. Onze technologie bedachten we om robotsystemen zelfs in die donkere kraters van energie te voorzien.”

Jan Van Baelen werkte eerder voor het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Daar pitchte hij het idee tijdens een interne innovatiewedstrijd. Die wedstrijd wonnen hij en zijn twee medeoprichters niet, maar het trio besloot toch om er een start-up van te maken. Al snel kwamen de ondernemers tot het besef dat mijnbouw op de maan nog wel eventjes op zich zou laten wachten. Daarom zochten ze een nieuwe niche, waarmee ze in de tussentijd geld kunnen verdienen. Zo kwamen ze bij drones uit.

De maan blijft op de langetermijnplanning van Skygrids staan. “We blijven de maan als einddoel zien”, stelt Van Baelen. “Je kunt het vergelijken met wat Elon Musk doet met SpaceX. Dat ontwikkelt momenteel raketten voor de lancering van satellieten, maar het uiteindelijke doel is om naar Mars te gaan. Dat inspireert heel wat mensen. Wij merken dat ook. We overtuigen makkelijker klanten, investeerders en talent met ons ruimtevaartverhaal.”

Kapitaalronde

Voorlopig blijven de drie oprichters met hun voeten op de grond staan. Het team moet zijn technologie nog klaarmaken voor de markt, en geld vinden om dat te bekostigen. “We hebben een eerste prototype klaar”, stelt Jan Van Baelen. “Daarmee kunnen we het concept aantonen voor investeerders. We zijn nu bezig met een eerste kapitaalronde, waarna we een commercieel product willen bouwen. We denken dat we in het voorjaar van 2024 de eerste demo kunnen doen bij een klant. Daar kunnen we de technologie bewijzen, en aantonen hoeveel meerwaarde ze opbrengt.”

De eerste kapitaalronde loopt volgens Van Baelen vlot. Het bedrijf richt zich op de zomer van 2024 om zijn eerste commerciële product op de markt te brengen. Het zal echter nog even duren voordat hun technologie helemaal klaar is. Pas in 2026 verwacht Skygrids dat het netwerksysteem, waarmee drones energie tussen elkaar uitwisselen, klaar zal zijn.

Er liggen nog wat obstakels op de weg. Zo wil Skygrids vooral verkopen aan operatoren van drones, een markt die vrij gefragmenteerd is. “Maar toch zijn we optimistisch”, stelt Van Baelen. “De spelers die we al spraken, zijn enthousiast. Zodra we naambekendheid hebben en de technologie klaar is, denk ik dat we snel kunnen groeien. Zeker aangezien we in Europa de enige zijn die dit soort technologie kunnen aanbieden.”

Luxemburg

Voorts moet de start-up de wetgeving in het oog houden. Voorlopig is het bijvoorbeeld doorgaans nog illegaal voor een drone-operator om verder te vliegen dan oogcontact. Dat legale kluwen zal moeten worden ontward, wil Skygrids zijn netwerksysteem succesvol toepassen. Daarnaast staat Skygrids voor de traditionele start-upproblemen van groeien en een team uitbouwen.

Ook is België niet altijd de beste omgeving voor een ruimtevaartstart-up als Skygrids. Het heeft een kantoor in buurland Luxemburg, dat veel sterker inzet op ruimtevaart. “Luxemburg doet het veel beter op het gebied van ruimtevaartstart-ups”, besluit Jan Van Baelen. “Daar is veel meer coaching en kapitaal beschikbaar. Er zouden enorm veel start-ups in de ruimtevaartsector ontstaan, mocht België een meer open aanpak hanteren. In België zijn we nog te conservatief.”