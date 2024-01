Specifix ontwikkelt software voor gepersonaliseerde botbreukfixaties

Polsfracturen fixeren gebeurt doorgaans met chirurgische plaatjes en schroeven. Het Antwerpse Specifix helpt orthopedische chirurgen bij de selectie daarvan. Dat gebeurt met zelfontwikkelde software die rekening houdt met de specifieke anatomie en het fractuurpatroon van de patiënt. Dat maakt de ingreep efficiënter en komt de resultaten ten goede.”

Wat maakt deze oplossing uniek?

“Specifix werd bedacht door de handchirurg Matthias Vanhees”, zegt CEO en co-oprichter Alejandra Ortega Castrillon. “De software is geautomatiseerd en maakt gebruik van artificiële intelligentie. Hiermee kunnen chirurgen tot wel twintig minuten in de operatiekamer winnen. Voor het gebruik ervan is geen speciaal opgeleide operator vereist.”

Hoe groot is de nood?

“De wereldbevolking groeit en veroudert sneller dan ooit het geval was. Valgerelateerde letsels zijn een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen op oudere leeftijd. We verwachten daarom dat de vraag naar chirurgie de komende tien jaar zal verdubbelen. De Specifix-software kan de sector voor een stukje ontzorgen.”

Hoever staat u vandaag?

“Specifix werd opgericht in januari 2023, als een spin-off van Universiteit Antwerpen, imec en MoRe Institute. Tegen de zomer van 2024 gaan we onze software introduceren in twee proefsites: AZ Monica en UZA. Daarna breiden we verder uit naar de rest van het land en naar de grootste Europese markten: Duitsland en Frankrijk. Later volgen dan de Verenigde Staten.”

Welke krijgt geniet u?

“We konden terugvallen op financiering van imec.istart, het BlueHealth Innovation Fund en UAntwerpen. In 2024 gaan we op zoek naar seed funding. We kregen ook steun van de Stad Antwerpen voor het aantrekken van strategische partners. Het Deep Dive into Business-programma en de EIT Health Women Entrepreneurship Bootcamp hielpen ons eveneens vooruit.”