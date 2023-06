Softwareplatform RMC verbetert communicatie tussen hulpverleners

Het regent vernieuwingen in de gezondheidssector, maar de medische sector hinkt achterop. Hellen Tielemans is een inhaalbeweging gestart. Eerste ingreep: de communicatie tussen hulpverleners verbeteren. “Met alleen extra handen lossen we het personeelstekort niet op. We moeten efficiënter werken.”

“Ik heb als verpleegster gewerkt”, steekt Hellen Tielemans van wal. “Door het grote personeelstekort konden niet alle collega’s met een burn-out vervangen worden. En de enkele verpleegkundigen die op de arbeidsmarkt komen, zullen het probleem niet oplossen. Ongeveer 40 procent stroomt in de eerste jaren weer uit. Dat is een systeemfout in onze zorg. Er zijn structurele en innovatieve oplossingen nodig, bijvoorbeeld om de administratieve last te verminderen.”

Tielemans staat bekend als de Start-up Nurse sinds ze eind vorig jaar de Vlaamse Scriptieprijs won voor haar eindwerk rond communicatie in de spoedzorg. Dat werk schreef ze in het kader van haar opleiding tot verpleegkundige. RealMedicalCommunications (RMC) is een softwareplatform dat de communicatie tussen ambulancepersoneel, artsen, verpleegkundigen en het ziekenhuis moet verbeteren. Ze kreeg het idee tijdens een kijkstage bij ambulancediensten. De communicatie tussen die diensten liep mank.

Tielemans zag drie problemen. Allereerst bij de triage. Een ambulancier ter plaatste mag alleen levensreddend handelen. Als extra hulp nodig is, vraagt de ambulancier die aan de noodcentrale. Daar is geen standaardprocedure voor. Het gebeurt soms dat een erg ervaren ambulancier niet belt, wanneer dat volgens de dienstdoende arts wel noodzakelijk was. Of omgekeerd, dat de arts boos wordt omdat hij of zij onnodig gestoord wordt, wanneer een nieuwe ambulancier belt.

Een tweede probleem zit bij de prenotificatie van het ziekenhuis. Pas als de patiënt ter plaatse is, wordt een behandelruimte klaargemaakt en worden de gespecialiseerde artsen opgetrommeld. Zo gaan kostbare minuten verloren.

Het laatste communicatieprobleem ligt bij het ziekenhuis. Soms is er geen tijd om de patiënt correct over te dragen, waardoor belangrijke informatie verloren gaat. Een ambulancier heeft ook een heel andere opleiding genoten dan de arts en de verpleegkundigen, waardoor ze niet altijd dezelfde taal spreken. Uit onderzoek blijkt dat bij een mondelinge briefing amper 33 procent van de informatie correct wordt opgenomen en doorgegeven.

Change The Game | Trends selecteert grensverleggende thema’s. Hellen Tielemans verdient het label omdat ze met haar platform RMG levens wil redden. Lees meer

Matrix

“Mijn software speelt in op die drie punten”, zegt Tielemans. “Een ambulancier moet de parameters van een patiënt ingeven, met respect voor de gegevensbescherming uiteraard. Daarna begint een matrix te werken. Die ondersteunt de beslissing of een spoedarts ter plaatse moet komen, en stuurt de gegevens door naar het ontvangende ziekenhuis. Die worden daar in een systeem verzameld, zodat de behandelende arts en verpleegkundigen ze opnieuw kunnen bekijken.”

Het idee is eenvoudig. “Toch blijk ik de eerste te zijn”, zegt Tielemans. “Ook in andere Europese landen bestaat het probleem. Ik was ook verbaasd dat er nog geen gelijkaardig platform bestond. Toen ik het idee pitchte bij de accelerator StartIt@KBC hebben de coaches mij meermaals gevraagd of ik wel zeker was dat ik geen patenten schond. (lacht)” Volgens Tielemans is innovatie vaak op de patiënt en niet op de zorgverlener gericht. Allicht daarom is zo’n voor de hand liggende oplossing er niet sneller gekomen. Bovendien kennen IT’ers de specifieke noden van het medisch personeel niet. Als ze al eens in een ambulance zijn vervoerd, is er geen zekerheid dat ze eventuele problemen opmerken.

Ik wil een pionier zijn, om de medische sector in een nieuw tijdperk te loodsen

Ambulances doen jaarlijks meer dan 600.000 ritten in België. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de patiënten een veiligheidsincident ervaart tijdens het transport of de overdracht in het ziekenhuis. Daarvan heeft tot 70 procent direct of indirect met een communicatieprobleem te maken. RMC kan dus heel wat mensenlevens redden.

Die cijfers bewijzen de noodzaak van het platform. RMC komt daardoor ook in aanmerking voor steun van Vlaio, het innovatiecentrum van de Vlaamse overheid. Tielemans maakt kans op een beurs van 50.000 euro, om haar scriptie tot leven te wekken. En hoewel er steun komt, illustreert RMC ook dat de wetgeving weer hopeloos achterloopt. Tielemans legt uit dat haar software strikt genomen geen healthtech is: “Healthtechbedrijfjes zijn erop gericht het leven van de patiënt gemakkelijker te maken. Ik zit in de medtech, dat oplossingen voor zorgverleners aanbiedt. Mijn platform moet zorgverstrekkers ontzorgen en hun administratieve last verlichten.” Dat leidde dan weer tot een discussie of RMC al dan niet een ‘medisch apparaat’ is, en zo ja, in welke categorie dan. Na drie maanden onduidelijkheid besliste Tielemans een opleiding Medical devices te volgen, om zelf een kader te kunnen scheppen. Het toont aan dat de Start-up Nurse haar weg zoekt in een nieuwe en vooral complexe omgeving.

Impact

In tegenstelling tot andere start-ups en ontwikkelaars, bijvoorbeeld bouwers van telefoonapps, wil Tielemans haar product niet zo snel mogelijk voor zo veel mogelijk geld verkopen. Ze stelt geen honderdduizenden euro’s te willen verdienen met haar antwoord op een maatschappelijk probleem: “Mensenlevens primeren op winst. Ik hoef nu niet rijk te worden. Ik wil vooral impact hebben en verbetering zien in onze sector.”

Toch ziet de toekomst er rooskleurig uit. Er staat al een potentiële overnemer klaar. Samen met Abiware, gespecialiseerde software voor administratieve taken in ambulances, zal Tielemans het product op de markt brengen. Ze blijft aan boord als productontwikkelaar en -expert. “We hebben niets aan een extra product in deze gefragmenteerde markt. De handen in elkaar slaan is de enige manier om echt impact te hebben.”

Tielemans volgt een bijkomende masteropleiding proces- en systeeminnovatie in de gezondheidszorg. “Er zijn nog heel wat problemen die een oplossing nodig hebben. Ik wil een pionier zijn, om de medische sector in een nieuw tijdperk te loodsen.”