SankoShi: Rwandese moeders worden ondernemers

Het Gentse SankoShi verkoopt tassen en accessoires made in Rwanda. Oprichtster Sophie Sankoh heeft een partner en drie kinderen met Rwandese roots, en raakte tijdens een familiereis begeesterd door het kleurrijke aanbod op de lokale markten. Een half jaar later was SankoShi – een combinatie van haar achternaam en isakoshi, Kinyarwanda voor ‘tas’ – een feit. Het jonge bedrijf draait op eigen middelen.

Wat is de missie van SankoShi?

SOPHIE SANKOH. “Ik wil de Belgen laten kennismaken met deze mooie en authentieke kwaliteitsproducten”, zegt Sophie Sankoh. “Tegelijkertijd steun ik zo Rwandese moeders die hun kinderen een beter leven proberen te geven. Daarvoor werk ik samen met Empower The Future, een Rwandese organisatie die onder meer straatkinderen tracht te herenigen met hun gezin.”

Hoe gebeurt die samenwerking?

SANKOH. “Empower The Future leert de moeders een beroep aan, zoals het maken van handtassen. Via SankoShi vinden de producten een weg naar België. Door zo’n tas of handgemaakt accessoire te kopen, draag je dus bij aan het leven en de empowerment van deze vrouwen. Samen geven we hen een betere kans op economische vrijheid en onafhankelijkheid.”

Wat is uw achtergrond?

SANKOH. “Ik heb in België achttien jaar ondernemerservaring opgebouwd, onder andere als starterscoach bij Xerius en als enterprise advisor bij Partena Professional. Die expertise wil ik gebruiken om Rwandese moeders te begeleiden naar het ondernemerschap, of om hen zelf in dienst te nemen. Zo kunnen we nog meer vrouwen opleiden en hen financiële vrijheid geven.”

Hoe verkoopt u uw producten?

SANKOH. “Ik verkoop mijn producten via de Antwerpse conceptstore #SheHUB. Dat is een initiatief van #SheDIDIT, een organisatie die vrouwen met diverse roots wil ondersteunen in het ondernemen. Sinds kort is er ook een verkooppunt in Wetteren. SankoShi is ook terug te vinden op festivals en evenementen, en er is natuurlijk een webshop.”