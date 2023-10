Konligo bouwt met modulaire en uitvouwbare structuren: ‘Ooit kunnen we een dome voor Tesla ombouwen tot een podium voor Stromae’

Konligo begon vijf jaar geleden als een spin-off van de VUB, het resultaat van meer dan vijftien jaar onderzoek in lichte, transformeerbare structuren. De pandemie dwong het bedrijf zich heruit te vinden.

Steden als Gent en Bergen kochten kleinschalige podia bij Konligo, maar ook bij het dierenpark Pairi Daiza en zelfs bij Legoland Duitsland vind je Konligo-structuren. Ook de Europese Unie en het ministerie van Justitie deden al een beroep op Konligo, dat zelfs een podium leverde voor de verkiezingstournee van de Franse presidentskandidate Ségolène Royal.

De naam Konligo is afgeleid van kunligo, ‘verbinding’ in het Esperanto. Verbindingen zijn essentieel voor alle uitvouwbare objecten, structuren en ruimtes die het bedrijf maakt. De gepatenteerde scharnierverbindingen creëren de unieke vormen en fascinerende transformaties van stands en tenten, waarmee Konligo wereldwijd wordt herkend. Oorspronkelijk richtte Konligo zich vooral op indoorbeurzen, een sector die heel veel afval produceert. Van de meeste beursstands wordt bijna niets gerecupereerd bij de afbraak. Met zijn opvallende, modulaire structuren wou Konligo de sector verduurzamen. Alleen stak de pandemie daar een stokje voor. Net toen Konligo klaar was om de markt te veroveren, ging de sector op slot.

We willen de wereld van domes en podia drastisch veranderen, door in te zetten op structuren op maat die modulair zijn en waarvan de componenten maximaal kunnen worden hergebruikt

Aushim Koumar, CEO en oprichter Konligo

Dat was het moment om aan introspectie te doen. Eerst en vooral verhuisde het bedrijf naar het Circularium in Anderlecht, een centrum voor innovatie en circulaire productie in de Brusselse binnenstad. Het vroegere depot van het mobiliteitsbedrijf D’Ieteren is met meer dan 20.000 vierkante meter industriële oppervlakte een plek geworden voor productieve activiteiten met korte voorzieningsketens, zoals Konligo. De pandemie was ook het moment om de doelmarkt te herdefiniëren. Daar waar eerst en vooral op de indoorbeurzen werd gerekend, is dat vandaag vooral de markt van domes (bolvormige tenten), stands voor merkactivatie en podia. Er werd anderhalf jaar ingezet op een doorgedreven productinnovatie.

Productie in België

De duurzaamheid lijkt voor de buitenwereld wat naar de achtergrond verdwenen. Klanten zien vooral een superieur, in het oog springend product, dat heel compact kan worden opgeborgen. Toch blijft duurzaamheid een centrale plaats innemen in het DNA van Konligo. Dat blijkt uit de levenscyclusanalyse van de FasTival, het meest verkochte product van het bedrijf. Alle fasen van de productcyclus werden beoordeeld, vanaf het moment dat de materialen worden gewonnen tot het einde van de levensduur van het product, via de productie, het vervoer, de opslag, het gebruik, de terugwinning, het hergebruik en de verwijdering. De analyse leert dat 80 procent van de constructie uit gerecycleerd aluminium bestaat. 96 procent van de onderdelen wordt in België geproduceerd en de structuren worden volledig in de Heyvaertwijk in Anderlecht – bekend als centrum voor tweedehandsautoverkoop – geassembleerd. Alle componenten zijn ook vervangbaar en het geheel is voor 95 procent te recycleren.

De omzet verdubbelde in 2022 ten opzichte van de beginjaren 2018-2019, goed voor een brutomarge van net geen 300.000 euro. Aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar lag de omzet zo’n 36 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Die groei werd grotendeels op eigen kracht gerealiseerd. Slechts één keer haalde Konligo kapitaal – een kwart miljoen – op, en dat was voor de pandemie. Onder andere het sociaal investeringsfonds Trividend kwam toen met geld over de brug.

Konligo zoekt een partner in Nederland, gezien de grote interesse daar. Eind oktober vertrekt een team van Konligo naar Japan. Nishio Rent All, de grootste leverancier van tijdelijke structuren in het land van de rijzende zon, toont interesse. Dat is meteen een hele nieuwe uitdaging. Het management wil onder andere bekijken of – bij positieve onderhandelingen – de volledige productie in België blijft. Gezien de compacte structuren vraagt het transport niet zo veel ruimte. Toch wordt de optie om ter plekke te produceren opengehouden. Trouw aan zijn missie, laat Konligo dat afhangen van de CO2-emissies van beide scenario’s. Een andere mogelijkheid is het vermarkten van een deel van de intellectuele eigendom en de deelelementen, want eigenlijk is de kracht van Konligo vooral die van een vernuftig ontwerp.

Next level

Naast de assemblage huist ook het ontwerpteam op de site van het Circularium. Vorig jaar won Konligo de Innovation Starter Award, ter waarde van een half miljoen euro. Dankzij die prijs van het Brusselse agentschap Innoviris (zie kader) kon Konligo een parametrische ontwerper aantrekken. Die gebruikt algoritmes om ontwerpen te maken. “Met de fondsen die we ontvingen via de Innovation Starters Awards willen we de wereld van tijdelijke structuren – domes en podia – drastisch veranderen, met structuren op maat die modulair zijn en waarvan de componenten maximaal kunnen worden hergebruikt”, vertelt Aushim Koumar, de CEO en oprichter van Konligo. “Vandaag hebben we zes tot zeven vormen in de aanbieding. De software moet ons in staat stellen nog veel meer oplossingen op maat te kunnen aanbieden. Stel je voor dat je een dome bouwt voor Tesla die je kunt ombouwen tot een podium voor Stromae. Twee totaal verschillende vormen met dezelfde componenten. Dat is next level duurzaamheid.”

