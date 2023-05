Kijk mee achter de schermen van Foodbag: lokaal kookcomfort in een box

Na een succesvolle fusie met Smartmat en een sterke groei tijdens de coronacrisis levert Foodbag zijn maaltijdboxen met lokaal lekkers wekelijks bij ongeveer tienduizend gezinnen.

Twee ondernemers met een passie voor gezond en lekker eten staan aan de basis van Foodbag. In Antwerpen startte de Zweedse Belg Anders Asarby in 2011 Smartmat op. In en rond zijn thuisbasis Antwerpen verdeelde Smartmat maaltijdboxen. De Gentenaar Stéphane Ronse bracht in 2014 een soortgelijk concept op de onlinevoedingsmarkt, Foodbag. De twee breidden hun werkingsgebied uit en werden concurrenten. Tegelijk moesten ze opboksen tegen de Duitse marktleider HelloFresh. In 2016 stapte Korys, de familiale investeringsholding van Colruyt, in het kapitaal van Smartmat. Drie jaar later fuseerden Smartmat en Foodbag.

Het fusiebedrijf werkt voornamelijk met producten van lokale leveranciers. Foodbag blijft behouden als naam voor de maaltijdboxen. Smartmat is de naam van het moederbedrijf, dat ook de activiteiten voor de bedrijvenmarkt en de onlinesupermarkt Rayon onder zijn hoede heeft. De coronaperiode gaf het nieuwe Foodbag meteen de wind in de zeilen. “In 2019 verdeelden we wekelijks ongeveer 2.500 maaltijdboxen”, zegt hoofd marketing en communicatie Bram Elewaut. “Tijdens de coronajaren is dat verdrievoudigd en vandaag zitten we al aan ongeveer 10.000 boxen per week.” In dat cijfer zitten ook wel de maaltijdboxen van 15gram, een sectorgenoot die in de zomer van 2021 is overgenomen.

In februari 2022 verwierf Colruyt Group een belang van 41,36 procent in Smartmat door de overname van aandelen van de oprichters en van Korys. Colruyt Group en Korys hebben nu elk 41,36 procent van de aandelen, de oprichters behouden het overblijvende deel. Smartmat realiseerde in 2021 een omzet van 27,3 miljoen euro. Er werken zo’n veertig mensen.

1 Lokale producenten

Foodbag profileert zich als een Belgisch bedrijf. De focus ligt op Belgische recepten, het biedt Belgische porties aan en de maaltijdbox wordt gevuld met vooral Belgische producten. Foodbag werkt daarvoor samen met een dertigtal lokale partners. Zo is de biologische geitenboerderij De Volle Maan de leverancier van crottins en ricotta, maar ook van geta, een Belgische variant van feta. “Onze klanten moeten hun bestelling doorgeven voor donderdagochtend 9 uur”, vertelt Bram Elewaut. “Op dat moment kunnen we de definitieve hoeveelheden aan onze leveranciers laten weten. We werken ook met prognoses, zodat onze leveranciers niet voor verrassingen komen te staan.”

2 Levering en kwaliteitscontrole

Donderdag is het ook alle hens aan dek bij VAWI, een groothandel en distribiteur van verse voedingsproducten in het zuiden van Antwerpen. VAWI is de partner van Foodbag voor het vullen van de maaltijdboxen. “Van donderdag tot maandag komen hier de leveringen van de verse producten binnen”, vervolgt Bram Elewaut. Bij aankomst gebeurt een kwaliteitscontrole. “We kijken de temperatuurvereisten na, checken de versheid en controleren of de juiste hoeveelheden zijn geleverd.”

3 Manueel

Het vullen van de maaltijdboxen is een volledig manueel proces. Opvallend, de orderpickers zijn bijna allemaal oudere mensen. “We werken voor de invulling van deze banen samen met Nestor, een uitzendbureau voor gepensioneerden”, legt Elewaut uit. De Nestors scannen de receptenkaarten in en vullen de maaltijdboxen met de benodigde ingrediënten. De maaltijdboxen volgen op een transportband een O-vormig parcours tot aan de verpakkingsafdeling.

4 Transport naar hubs

Als ook de receptenkaart is toegevoegd, kan de maaltijdbox dichtgemaakt worden. De box krijgt een bestemmingslabel en wordt op een pallet geplaatst. Vanuit Antwerpen vertrekken de maaltijdboxen naar regionale transporthubs in Brussel, Gent, Herk-de-Stad en Menen. Alleen de maaltijdboxen voor de Antwerpse regio worden rechtstreeks vanuit het depot van VAWI beleverd.

5 Thuislevering

Ook voor de thuisleveringen doet Foodbag een beroep op Nestors. “Dat is een team van meer dan 140 chauffeurs”, zegt Elewaut. “We hebben met die mensen een hechte relatie en we noemen ze niet voor niets ze onze Foodbag Hero’s. In e-commerce is het altijd een uitdaging om het menselijke contact te bewaren. Onze chauffeurs vervullen die rol. We zorgen er dan ook voor dat ze voldoende tijd krijgen, zodat ze ook eens babbeltje met de klant kunnen maken.”

6 Klantendienst

In de hoofdzetel in Gent is de klantendienst, een team van vier mensen, gevestigd. De klantendienst van Foodbag is elke dag bereikbaar, benadrukt Bram Elewaut. “Als je 10.000 boxen per week levert, gaat er weleens iets mis, een overrijpe tomaat, een ontbrekende citroen, dat kan gebeuren. Dan is het kwestie om een oplossing voor de klant te zoeken.”