IKEA maakt laatste kilometer emissievrij

Vrachtwagens op waterstof, elektrische fietsen, cargobikes, elektrische tuktuks: ze spelen allemaal hun rol om bestellingen bij IKEA België emissievrij tot bij de klant te krijgen. “De voertuigen en de slimme laadoplossingen bestaan en groene stroom is een feit. Er is geen reden meer om af te wachten.”

Eerder dit jaar tekende IKEA België de Green Deal-overeenkomst, waarmee het zich ertoe verbindt al zijn transport over de laatste kilometer voor thuisleveringen CO2-neutraal te maken tegen 2025. Daarvoor gaat de winkelketen in ons land samenwerken met de transportleveranciers VPD en Arid, die zullen investeren in elektrische voertuigen.

Ook de laadinfrastructuur van de acht Belgische winkels en het IKEA-distributiecentrum wordt uitgebreid met laadpunten. “Daarmee willen we bijdragen aan een duurzamere consumptie, een betere luchtkwaliteit en een toegankelijkere groene mobiliteit”, zegt John Neven, de projectmanager voor zero emissie bij IKEA België.

Om één dieseltruck te vervangen, moeten we twee elektrische trucks op de baan sturen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Raphael Guillard, Ingka Group

Dat duurzame mobiliteitsbeleid sluit naadloos aan bij de ambitie voor een wereldwijde omslag van de aanvoerketen en de operaties van Ingka, de Nederlandse holding die wereldwijd het merendeel van de 462 IKEA-winkels beheert in 59 landen.

“Onze ambitie met de groep ligt hoog. Tegen 2030 willen we 50 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2016”, zegt Raphael Guillard, responsible sourcing manager bij de Ingka Group. “Een groener transport vervult daarin een sleutelrol.”

Versnelling

Dat de Ingka Group blijft groeien, maakt die ambitie echter elk jaar complexer. “Enerzijds zijn we de voorbije zeven jaar met 24 procent gegroeid, wat ook resulteert in meer transport en verplaatsingen, anderzijds willen we onze uitstoot halveren. We mikken dus op een bewegend doelwit”, klinkt het. Toch is de Ingka Group er wereldwijd al in geslaagd haar CO2-uitstoot met 15 procent te verminderen. Dat is mooi, maar om de doelstellingen te halen is een versnelling nodig.

“Daarom willen we tegen 2025 alvast onze last-mile-thuisleveringen emissievrij realiseren”, zegt Raphael Guillard. “Vorig jaar gebeurde al meer dan een kwart van onze wereldwijde klantenleveringen emissievrij. Volgend jaar willen dat verdubbelen.”

In België staat IKEA al iets verder en verloopt het volledig elektrificeren van de laatste kilometer in verschillende stappen. Dit boekjaar ambieert het bedrijf in ons land 40 procent van alle leveringen elektrisch uit te voeren, in het boekjaar 2024 wordt dat al 85 procent.

“Om de transitie te versnellen, investeren we zelf ook in elektrische voertuigen”, zegt John Neven. “Tegen 2025 komen er 85 voertuigen bij.” Samen met de voertuigen van zijn partners zal IKEA België tegen dan over een vloot van minstens 140 elektrische voertuigen beschikken.

“We kijken ook naar vrachtwagens die aangedreven worden met waterstof”, vult Raphael Guillard aan. “Ook leveringen per elektrische fiets, cargobike en in sommige landen zelfs elektrische tuktuk rollen we uit. We beseffen dat we meerdere oplossingen nodig hebben om onze doelstellingen te halen.”

In België focust IKEA vooral op elektrische bestelwagens en trucks, al worden ook de evoluties in de waterstofvrachtwagens opgevolgd.

Uitdagingen

Investeren in elektrische mobiliteit vereist ook een uitgebreide elektrische laadinfrastructuur. IKEA België werkt daarvoor samen met Allego, een onafhankelijke Europese speler in laadpalen en infrastructuur.

“Zij nemen de financiering, de installatie, het beheer en het onderhoud van de nieuwe laadinfrastructuur op de parking van de IKEA-winkels en het IKEA-distributiecentrum op zich”, vertelt John Neven. De laadinfrastructuur zal niet alleen dienen voor de eigen vloot, ook medewerkers en klanten – met eigen of gedeelde auto’s – zullen tegen marktconforme tarieven gebruik kunnen maken van het ruime aanbod aan laadpalen, zowel voor snel als normaal laden.

“Zulke samenwerkingen zijn noodzakelijk”, beklemtoont Raphael Guillard. “Het realiseren van laadinfrastructuur vereist ook afspraken met netbeheerders en regionale overheden, om er zeker van te zijn dat het elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft en in balans blijft als we meerdere vrachtwagens willen opladen.”

Daarnaast zijn er ook uitdagingen rond regelgeving. Sommige wegvoorschriften lopen achterop en bemoeilijken de inzet van elektrische trucks, zoals de regels rond de maximale toegelaten massa voor middelzware trucks. Raphael Guillard: “Het gewicht van de batterij maakt een middelgrote elektrische truck gemiddeld 500 kilogram zwaarder dan een brandstofmodel. Vrachtwagens mogen evenwel niet zwaarder wegen dan 3,5 ton om toegelaten te worden in sommige steden. Dat heeft tot gevolg dat we elektrische trucks minder zwaar mogen laden. Om één dieseltruck te vervangen, moeten we vandaag twee elektrische trucks de baan opsturen. Dat kost meer en verhoogt de druk op het wegennet en de kans op files. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ook IKEA België roept de beleidsmakers op de regels in ons land te actualiseren en de regelgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië op elkaar af te stemmen. “De regels zijn in elk gewest een beetje anders, wat de inzet van elektrische trucks die bijvoorbeeld van Vlaanderen naar Wallonië rijden of omgekeerd extra bemoeilijkt”, legt John Neven uit.

Anderlecht

Voor de installatie van de nieuwe laadinfrastructuur is IKEA Anderlecht als eerste winkel aan de beurt. Die vestiging haalde in maart 2023 als eerste IKEA-winkel de doelstelling van volledig geëlektrificeerde thuisleveringen. IKEA België zal in aparte hubs voorzien voor het personeel, voor bedrijfsvoertuigen en voor oertuigen voor de laatste kilometer. Met al die inspanningen behoort ons land in de IKEA-groep tot de top vijf van de regio’s die al het verst staan in de realisatie van een duurzame mobiliteit. “Er bestaan al heel wat marktklare duurzamemobiliteitsoplossingen, die heel schaalbaar zijn”, zegt John Neven. “Elektrisch transport is er daar duidelijk een van. De voertuigen en de slimme laadoplossingen bestaan en groene stroom is een feit. Er is geen reden meer om af te wachten.”