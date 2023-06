Hoeveel weegt het lichtste bierblikje ter wereld, door AB InBev ontwikkeld in Leuven?

De super can is een nieuw blikje, het lichtste ter wereld. Door de miljarden blikjes die AB InBev produceert, heeft dat meteen een grote duurzaamheidsimpact. “We hebben het in april gelanceerd in Mexico, met ons merk Pacifico.”

In Gitec, het wereldwijde innovatiecentrum van de brouwer AB InBev in Leuven, bevindt zich onder meer het verpakkingslabo van de brouwer. Een van de nieuwste innovaties die hier werden ontwikkeld, is de super can.

“Op deze super can zijn we heel trots (toont een blikje met ongewone afmetingen, nvdr), zegt David De Schutter, het hoofd van Gitec. “Hier zie je twee klassieke blikjes: het standaardblikje, zoals we dat kennen in België, en het sleek blikje, dat iets smaller en hoger is. Een glazen flesje weegt al gauw 190 gram, terwijl deze blikjes 9,5 à 10 gram wegen. Aluminium is honderd procent recycleerbaar, maar het hergebruik is nog altijd energie-intensief. Daarom proberen we de blikjes zo licht mogelijk te maken. Het standaard en het sleek blikje hebben hun voor- en nadelen.

“De super can is een nieuw blikje dat het beste van beide combineert en slechts 9 gram weegt. Dit is het lichtste blikje ter wereld, een wereldrecord. We hebben het in april gelanceerd in Mexico, met ons merk Pacifico. Nu gaan we dat verder uitrollen. We spreken over miljarden blikjes.”

AB InBev droomt ervan dat record later nog net iets scherper te stellen. “We hebben een droom om tot 8,5 gram te gaan”, zegt David De Schutter. “We denken dat het mogelijk is. Een bierverpakking moet meer dan 6 bar druk kunnen weerstaan, zodat die niet ontploft als het te warm wordt tijdens het transport.”

Net zero brewing

Verpakkingsinnovaties zijn voor de multinational cruciaal om zijn CO2-uitstoot te verminderen op weg naar klimaatneutraliteit in 2040. “De totale verpakking is goed voor 38 procent van onze uitstoot, dus veruit het grootste deel”, zegt David De Sutter uit, die bij Gitec zo’n 225 mensen aanstuurt en ook de satelliethubs van Gitec in andere delen van de wereld leidt.

“We zijn in onze fabrieken heel actief bezig om de uitstoot te verminderen, maar zoeken ook met onze leveranciers naar oplossingen. Hun scope 1– en scope 2-uitstoot is onze scope 3-uitstoot (scope 1 is uitstoot uit eigen activiteiten, scope 2 die uit de afname van derden, en scope 3 de uitstoot van bedrijven verder in de waardeketen, nvdr). We moeten hen coachen om naar een lagere emissie te gaan, anders zullen we nooit ons doel bereiken.”

Voor zijn brouwactiviteiten wil AB InBev in 2028 al klimaatneutraal zijn. Dat komt er snel aan. “Dat gaat over net zero brewing in de grootste vijf brouwerijen van Europa, waaronder die van Leuven en Jupille”, legt David De Schutter uit. “Voor onze brouwactiviteiten maakten we acht jaar geleden al een plan om koolstofneutraal te worden. We identificeerden 21 technologieën om ons daarbij te helpen en maakten voor elke brouwerij een plan om te decarboniseren.”

“Een van de technologieën die Gitec daarvoor ontwikkelde in Leuven, heet Simmer and Strip. Vroeger moest je het wort een uur koken om van bepaalde deeltjes af te komen. Dat vergde veel energie. Door gasbubbels toe te voegen in de kookketel is minder waterdamp en dus minder energie nodig (AB InBev schat de impact op een reductie van 5% CO2-uitstoot in het brouwproces, nvdr). We hebben die technologie ook aan de bierindustrie aangeboden en een toolkit gemaakt. Alle brouwers gebruiken dezelfde grondstoffen, maar de hoeveelheid gerst en hop is beperkt. Hoe efficiënter de bierindustrie omgaat met haar grondstoffen, hoe beter dat is voor iedereen.”

Lees ook: